2026地中海旅展 駐以色列代表處設台灣形象館吸睛

中央社／ 台北5日電

2026地中海旅展3日至4日在以色列特拉維夫展覽館登場。在外交部與交通部觀光署支持下，駐以色列代表處連續4年設置「台灣形象館」，行銷台灣觀光品牌3.0。「台灣形象館」累積口碑，成為旅展熱門展區。

駐以代表處發布新聞稿表示，今年「台灣形象館」納入農曆新年設計元素，讓國際友人感受台灣滿滿的人情味。駐以代表李雅萍特別在會場致贈美國駐以大使赫克比（Mike Huckabee）內含一枚台灣黑熊造型餅乾的新年紅包，並在旅展開幕式當天，親自在台灣館介紹台灣景點、文化及美食。

代表處指出，近年來以國遊客訪台人數呈穩定成長趨勢，2025年訪台人次突破萬人，創COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後新高。台灣的自然美景、多元文化、民俗慶典及特色飲食，對以國觀光客而言，都是嶄新的旅遊體驗。

今年台灣館展攤設計以「共存」發想，融合漢族、原住民及多元價值等文化元素，並以農曆春節為互動內容，搭配天燈等台灣旅遊景點照片。

現場加入駐處臉書等新媒體的參觀者，可獲得折疊購物袋、原子筆、希伯來文版台灣旅遊專書等伴手禮，另可現場體驗書法寫作、品嚐珍珠奶茶及試喝台灣啤酒等活動。

地中海旅展由以色列觀光部、旅館協會及旅行公會等政府部門與民間專業公協會籌辦，是東地中海地區最具規模的旅遊專業展。

旅展 地中海 以色列
