萬事問Google不懂靠AI？健康資訊不到4成來源可信 專家籲應諮詢醫師

英國「衛報」與搜尋引擎優化分析平台報導指出，谷歌AI摘要健康資訊的引用品質堪慮。國內專家指出，摘要資訊來源證據力不一，停藥、拒絕檢查等決定，都須與醫療人員討論。

搜尋引擎優化分析平台「SE Ranking」日前發布研究，分析德國超過5萬筆健康相關搜尋，探討谷歌（Google）搜尋引擎的人工智慧（AI）摘要功能回答健康問題時的引用來源。結果發現以YouTube佔4.43%最多，遠超過任何醫院網絡、政府衛生入口網站或學術機構；且共僅34%引用來自可信賴醫療來源、政府衛生機構與學術期刊合計僅佔約1%。

台灣科技媒體中心對此邀請專家提供觀點。台南市立安南醫院教學研究部暨精神科主任張俊鴻，以自身臨床經驗表示，台灣民眾過去確實更常用Google查詢健康資訊，尤其年輕族群，不過過去使用者必須「一個一個點開來源」、比對不同說法，耗時但好處是有機會看到來源的差異與不確定性。

近期隨生成式AI普及，張俊鴻觀察到民眾行為模式明顯改變，很多人不再「搜尋→閱讀多篇→自行整理」，而是直接詢問AI、拿到「整理好的建議」。這讓資訊取得變得更便捷，卻容易讓人忽略，它其實並不等於臨床指引或個人化醫囑，且常發生「有資料來源，但證據力不夠強」的問題。

張俊鴻舉例，如AI的資料來源可能是小樣本、未複製的單一研究、或是與個案族群不相符的結果，卻被寫成很肯定的結論；甚至把初步研究、推論當成治療效果的證據。導致病人更容易自行調藥、停藥或補充保健品；也可能因為AI語氣過度確定而強化焦慮或自我診斷，增加醫病溝通成本與治療不信任。

台北醫學大學特聘教授暨副校長兼護理學院院長蔡佩珊提醒，搜尋引擎與AI摘要只能用來「理解問題」，不能用來「做醫療決定」。使用者需要確認「資訊來源是誰」，而不是只看內容是否寫得像真的，並至少應交叉比對兩個以上不同來源。

尤其需要注意的是，蔡佩珊表示，任何「改變治療、停藥、拒絕檢查」的決定，都必須回到專業醫療人員討論。

國家資通安全研究院前瞻研究籌獲中心研究員蔡長祐認為，法規上，政府應更積極要求警語以更明顯的方式呈現。不過立法階段勢必要和Google等超大型跨國企業溝通，但可以分級處理，先從關乎人命、涉及健康醫療的內容開始。