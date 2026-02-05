春節守護國人健康 長庚成立春節醫療專案小組全面整備

今年春節假期從2月14日到2月22日，長達九天，醫療需求與急重症風險同步升高。為讓民眾安心過好年，長庚醫療體系各院區年初已成立「春節醫療專案小組」，提前整備醫療量能，並規劃四大因應對策，建立完善的急診就醫分流與應變網絡，以確保春節期間醫療服務穩定不中斷。

長庚醫院指出，長庚體系醫院遍及全台基隆、台北、新北、桃園、台中、雲林、嘉義、高雄等地，每年服務共約969萬門診人次、56萬急診人次、30萬住院人次，肩負全台重要醫療照護量能。春節連假期間，門診縮減，急診壓力升高，醫療體系更須提前因應，因此透過專案小組統籌調度，確保民眾在假期期間仍能獲得即時、安心的醫療照護。

長庚醫院表示，春節期間由專責團隊每日監測急診各項醫療服務指標，包括急診就醫人數、急診等候住院人數、可收治病人床位數…等，即時掌握醫療量能，依急診實況跨專科協調資源分配，彈性調度照護人力與住院病床分配，必要時啟動病床備援機制或跨科收治，以提早因應民眾急重症就醫需求，避免醫療壅塞。

長庚醫院全力配合衛生主管機關整體醫療應變協調機制，與鄰近醫療院所建立共同照護支持網絡，一旦醫療量能吃緊即可啟動跨院合作，確保民眾就醫不受連假影響。

為減輕急診負擔，2月17日(初一)至2月19日(初三)，體系院區將由內科、外科、耳鼻喉科、小兒科等醫療專科醫師聯合開設「春節傳染病特別門診」，服務如類流感、發燒、呼吸道症狀、腸胃炎等輕症病人就醫，讓有限的急診資源能專注於急重症照護，確保重症患者能獲得即時且適切的醫療服務。

配合健保署「門診靜脈抗生素治療獎勵方案(OPAT)」政策，春節期間門診抗生素治療不中斷，讓病情穩定的病人有更便利的治療選擇，可於門診完成治療，安心在家過年，減少住院需求，保留病床資源給真正需要的重症患者。

長庚醫院表示，春節期間各院區門診表、急診服務等各項資訊均已公布，民眾可至長庚醫院全球資訊網或下載「長庚e指通」App查詢。體系各院區則將自初四起陸續恢復門診服務。

長庚醫院提醒，持有慢性病連續處方箋的民眾，若慢性病藥物將於春節期間用罄，建議於2月13日前回診領藥，確保用藥不中斷。而連假期間輕症民眾亦可多加利用鄰近「周日及國定假日輕急症中心」（UCC），便利就醫並節省候診時間。