走進迪化街新春風景，到新東陽迪化100嘗盡年味

聯合報／ 記者 羅建怡 ／即時報導

新東陽迪化100是新東陽食品旗下首家以巴洛克風格打造的複合型門市。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供
新東陽迪化100是新東陽食品旗下首家以巴洛克風格打造的複合型門市。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供

隨著農曆新年腳步漸近，北台灣最具年節氣息的傳統市場之一─迪化街，再度成為民眾走春、採買年貨的熱門地點。位於台北大同區的這條歷史街區，自清代以來就是南北貨、茶葉中藥材與布匹的重要集散地，如今仍保留著老街紅磚建築與熱鬧市集樣貌，年前人潮穿梭，展現最道地的年味風景。

空間潔淨明亮，琳琅滿目的禮盒、鮮食與溫暖香氣，讓人感受幸福。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供
空間潔淨明亮，琳琅滿目的禮盒、鮮食與溫暖香氣，讓人感受幸福。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供

在這條年貨大道裡，新東陽迪化100是不少走春遊客會特意造訪的一站。位在迪化街核心街區，是新東陽食品旗下首家以巴洛克風格打造的複合型門市，打破過去伴手禮店的印象，結合傳統肉品販售、咖啡空間與休憩座位，在匆忙的逛街行程中也能放慢腳步、細品新春氛圍。

噴香的美味肉乾，是許多旅人的必買之選。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供
噴香的美味肉乾，是許多旅人的必買之選。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供

走進新東陽迪化100，最先入眼的是各種經典肉乾與人氣零食。其中，每日現場烘烤的「厚呷肉乾」是許多老饕的必買之選。這款厚切豬肉乾選以CAS認證的安心豬後腿肉，蜜汁風味甜而不膩，肉質厚實卻柔嫩多汁，咀嚼之間甜鹹交織，一如年節的圓潤美好。店內也販售黑胡椒、泰式檸檬等多種風味的肉乾，傳統經典與創新口味皆備。

悠閒的座椅，讓往來旅人可以沈靜下來，享受街區之美。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供
悠閒的座椅，讓往來旅人可以沈靜下來，享受街區之美。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供

新東陽迪化100每個轉角都有美好驚喜。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供
新東陽迪化100每個轉角都有美好驚喜。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供

除了現烤肉乾，多款節慶限定的禮盒組合，也是不少民眾春節送禮的熱選。特別推薦兩款主題禮盒，一是「御馬納財禮盒」， 以奔騰的駿馬與古錢意象結合描金陶瓷與極品肉乾，象徵財運奔馳、好運隨行，是送給親友與長輩的體面之選。

「御馬納財禮盒」， 以奔騰的駿馬與古錢意象結合描金陶瓷與極品肉乾，象徵財運奔馳、好運隨行。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供
「御馬納財禮盒」， 以奔騰的駿馬與古錢意象結合描金陶瓷與極品肉乾，象徵財運奔馳、好運隨行。圖／新東陽 提供 圖／新東陽 提供

另一款 「愛傳承禮盒」，則以溫暖的插畫風格與公益出發的溫柔理念，將美味肉鬆、肉乾等台灣特色零食包裝在充滿心意的禮盒，不僅代表對家人朋友的祝福，更傳遞出分享與關懷的年節精神。

新東陽自1967年創立以來，一直堅持以精緻肉乾與伴手禮為台灣美食文化代表，並將產品遍及全台各地。迪化100複合式門市也不僅是年節採買的便利據點，更成為結合文化、新舊味道與生活美學的年節新風景。

