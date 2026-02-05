半夜頻尿不一定是膀胱、攝護腺出問題 醫：心血管崩壞的第一張骨牌

不少人半夜頻頻起床上廁所，往往直覺聯想到是攝護腺或泌尿系統的問題，但醫師提醒，夜尿背後可能藏著更大的健康警訊！腎臟科醫師林軒任指出，反覆夜尿，在臨床上常被視為心血管系統出現異常的早期徵兆之一，若只單靠止尿藥處理，恐怕只是治標不治本。

林軒任在臉書發文指出，臨床上常遇到患者抱怨，明明晚餐刻意不喝湯、睡前也控制飲水，但凌晨仍被尿意吵醒。在腎臟科醫師眼中，頻繁夜尿往往不是單純的膀胱問題，而是心血管健康開始失衡的「第一張骨牌！」

他進一步說明，夜尿與心臟疾病經常相伴出現，兩者背後常有共同的根源。當身體出現三高、肥胖等代謝症候群時，心臟與泌尿系統會同時承受壓力。內臟脂肪堆積與高血糖引發的慢性發炎反應，容易刺激攝護腺增生，使尿道受壓，導致膀胱變得敏感、儲尿能力下降；而高血壓、高血脂則會讓血管內壁逐漸堆積斑塊。

由於骨盆腔血管本身較細小，往往比心臟血管更早出現阻塞，當膀胱長期處於血流不足、缺氧狀態時，便容易出現頻尿、夜尿等症狀。林軒任提醒，「如果骨盆腔的微血管已經嚴重塞車，下一條塞住的，可能就是心臟或大腦！」

針對改善夜尿，他建議應從全身血管健康著手，而非只著眼於症狀控制。飲食方面可減少精緻澱粉攝取，降低胰島素阻抗與攝護腺發炎風險；生活習慣上，建立規律的有氧運動，如快走、慢跑或騎腳踏車，有助於維持血管彈性，改善膀胱供氧狀況。

此外，睡前2至4小時適度限制飲水，若有下肢水腫問題，可在下午平躺並抬腿約20分鐘，讓水分提前回流排出，避免夜間形成大量尿液。林軒任也建議，若夜尿情況明顯，可先記錄數日的飲水量與夜間尿量，並檢查血壓、血糖、血脂等指標，必要時進一步評估是否與心臟功能或睡眠呼吸中止症相關。