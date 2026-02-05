乘客嚇到！隨機攻擊演練新北細胞簡訊未寫「演練」 蔣萬安這樣說

因應北市去年1219隨機攻擊事件，市長蔣萬安指示加強無差別攻擊演練及應變，今第三度加強演習強度，除首度與新北合作演練，也首度演習車廂內發生隨機攻擊。不過今天演練過程卻疑似發生失誤，新北端發送的第一則細胞簡訊，無打上「演練」字樣，讓不少民眾嚇到，以為真的發生攻擊事件。

今天的演練過程相當逼真，不過有搭乘捷運新蘆線民眾也因為太過逼真，加上收到細胞簡訊嚇一跳。新北市政府發送的細胞簡訊，第一則在下午14:05發送時無「演練」字樣，接著14:10再度發送，才緊急加入「演練」字樣。

演練結束後堵訪，北市長蔣萬安表示，今天的演練事先都說明，這是三階段演練，包括12月16日、1月22日及今天2月5日，事先都有宣導演練場域不要驚慌，看到的都是演練環節。

代表新北市長侯友宜視導的新北市副市長朱惕之表示，演練前都有預先通知及相關規畫，這是演練過程，希望民眾都能夠安心。

新北市消防局應變科長蕭力愷表示，細胞簡訊的內容都是依照規定需跟中央申請，就只差別前面有沒有提醒「演練」，這有兩部分，中央都有規定的程序，昨天都有先圖卡宣導，今天細胞簡訊第一則的時候，覺得怕民眾誤解，第二則在最前面提醒是演練，民眾不要驚慌。

媒體問是否失誤？蕭說，應該是認知上的落差，這一塊會加強，畢竟地方政府比較少發細胞簡訊，未來會加強同仁的訓練。

強化北捷應對突發危安事件的緊急應變能力，北市與新北市府今下午13時30分在北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練。本次演練以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，藉此檢測各單位在面對高壓力危安事件時的橫向聯繫與實質應變作為。

去年12月19日北捷北車站及中山商圈發生隨機攻擊事件後，蔣萬安指示相關單位執行三階段演練：第一階段以捷運市政府站跨年人潮為背景，驗證單一場站各機關之應變；第二階段鎖定台北車站，著重於共構車站聯防中心與中央地方之合作機制；第三階段則因應大台北生活圈需求，以跨雙北市重大危安事件為情境，驗證雙北聯防合作機制。