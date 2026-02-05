N規鐵道模型祭周末北車登場 新款模型首亮相

台鐵今天宣布，攜手日本KATO公司，將於2月7日至8日在台北車站舉辦N規鐵道模型祭in台北，首度發表全新N規鐵道模型，並販售EMU3000型（藍線款）N規模型，限量50套。

為推廣鐵道文化、促進台日交流，台鐵公司發布新聞稿表示，攜手日本關水金屬株式會社KATO公司，2月7日至8日在台北車站1樓大廳（多功能展演區）舉辦N規鐵道模型祭in台北，活動不僅是鐵道模型展，更是完整的鐵道文化祭典。

台鐵指出，2月7日上午10時在台北車站1樓大廳舞台區舉辦開幕記者會，10時30分台鐵夢工場展區限量販售EMU3000型（藍線款）N規模型「6輛基本組+6輛增節組」，每套12輛售價新台幣9500元，限量50套，每人每次限購2套。

台鐵表示，民眾只要購買EMU3000型（藍）N規模型，即贈送台鐵車站名組合「關水」（關山站至水上站）藍色底紋名片式紀念票卡御守、KATO特製馬克杯及KATO特製紅包各1入，數量有限，送完為止。

台鐵指出，活動首日2月7日凡在台鐵夢工場消費「EMU3000型N規精密模型系列商品」前50名購買者，可在上午11時至會場舞台區，參加KATO公司社長簽名會。

此外，民眾在台鐵夢工場展區單筆消費滿2000元，還可抽台鐵扭蛋1次（4000元抽2次，以此類推，單筆消費滿6000元以上最多抽3次，不可累計），現場還有多項鐵路文創商品優惠（指定代銷商品67折起）。

台鐵表示，活動會場除台鐵夢工場鐵路商品販售區外，還有多家台日鐵道文創業者參展販售多樣鐵道文創商品，更有多種體驗區以及舞台活動，包含備受矚目的「KATO快閃店」、「鐵道模型運轉體驗區」、「線路組裝體驗區」、「場景模型製作DIY區」、「場景模型演示及免費DIY體驗區」、「阿立圓山運轉體驗區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」及「台鐵夢工場展區」販售鐵路文創商品。