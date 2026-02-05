聽新聞
0:00 / 0:00
公司寒酸尾牙僅一人發一顆「薯來堡」老闆現身給驚喜…下秒全場沸騰
隨著農曆春節的臨近，許多公司紛紛舉辦尾牙活動，以感謝員工過去一年的辛勞。然而，有網友近日分享自家公司的尾牙僅發給每人一顆麥當勞的「薯來堡」引發討論。
「可愛即是正義」臉書粉專在Threads上發文表示，朋友的公司選擇在辦公室舉行尾牙，結果沒有迎來大餐，僅收到速食店的漢堡。沒想到後來老闆突然現身，帶給現場員工們意外的驚喜，每個人可以獲得2萬元的尾牙紅包。
該老闆的做法也令其他網友們熱議，「不用社交然後大家都有領到錢，希望每一個老闆都可以看到這篇」、「我覺得滿好的，省下尾牙吃飯的錢，變成發給員工的紅包比較實際」、「這一種就算只吃吐司自己抹醬我也甘願」、「什麼薯來堡？這是美式全餐便當！」、「這顆漢堡有了不同的身價」。
其他人也直言，「明明可以直接發2萬，竟然還多送薯來堡真是痛哭流涕」、「這個老闆是實在人，不搞那些排場，費用省下來直接給員工更好」、「我要吃這種麥當勞」、「這薯來堡真的好吃，老闆大氣，錢到位戰鬥力都有了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言