影／「苗栗玩透透」旅遊專刊新書發表 明起三大旅服中心開放索取

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「苗栗玩透透」2026旅遊專刊今天在縣府辦新書發表會，本期有繁花之路、從心出發、匠心傳承、苗栗食光旅等多元專題。記者胡蓬生／攝影
「苗栗玩透透」2026旅遊專刊今天新書發表，這期玩透透邀藝人陳志強、曾智希夫妻檔擔任代言人，與縣長鍾東錦等人聯袂為新版「苗栗玩透透」專刊揭幕。明天2月6日上午10點起，民眾可至台鐵竹南站、苗栗站及台灣高鐵苗栗站等3處旅遊服務中心免費索取。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，「苗栗玩透透」旅遊專刊發行至今已邁入第20年，深受旅遊愛好者喜愛。這期專刊推出「繁花之路」、「從心出發」、「匠心傳承」、「苗栗食光旅」等多元專題，從不同視角引領旅客深入探索苗栗。同時，城鄉市鎮小旅行走訪苗栗18鄉鎮市，今年特別規畫「拾光禮遇」單元，攜手16家店家推出「苗栗玩透透」獨家優惠，只要與專刊合影並至合作店家消費，即可享有專屬優惠。

林彥甫也分享，苗栗玩透透專刊是他到縣府觀光科服務時，還是「菜鳥」時和同事推出的，迄今已20年，這份專刊在全國各縣市官方旅遊出版品，算是相當搶手，內容以縣內各地采風、旅遊景點推荐、人文特色等主題，雖是官方出版品，但內容一點也不「官方」，並曾獲國家優良出版品優等獎。

曾智希說，苗栗與台北很近，她其實常到苗栗旅遊，本以為自己對苗栗很熟悉，但這次擔任專刊代言人走訪各處，才發現苗栗太多特色景點，她以前根本「沒玩透」，很想年假帶家人一起來；陳志強抱怨，夫妻倆帶家人出遊的計畫，卻完全訂不到房間，苗栗住宿真的很搶手。

鍾東錦指出，旅宿房間不足是苗栗推展觀光旅遊一大問題，縣內今年新增不少好去處，像剛開幕的「百變影城」就值得一遊，此外白沙屯媽祖進香之旅將在4月間開始，通霄海水浴場連兩年的沙雕節都吸爆人潮，縣府將持續支持海水浴場改善設施，增加合法旅宿需要各鄉鎮市和業者一起努力。

文觀局表示，2026苗栗玩透透旅遊專刊預計明天26日6日上午10時起，民眾可至台鐵竹南火車站、苗栗火車站及台灣高鐵苗栗站等3處旅遊服務中心，各站限量200本，依指示在Fb「苗栗玩透透」粉絲專頁按讚及追蹤即可免費索取，每人限索取1本、數量有限送完為止。

