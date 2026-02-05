行政院雙措施延長至6月底 協助桃園航空城居民安心過年

為兼顧桃園航空城重大建設推動及民眾搬遷安置需求，行政院在審慎評估目前計畫進度及實際作業情形後，針對機場園區配售安置住宅之安置戶，調整放寬「配合加速開發獎勵金」之申請期限至今（115）年6月底，並調整選配安置街廓之安置戶申請「安置街廓重建協助金」之二樓版完成勘驗時間到115年6月底，以協助居民順利完成搬遷。

交通部民航局依行政院指示，有關機場園區配售安置住宅之安置戶，預定115年2月全部交屋，為讓居民安心過年，經審慎評估計畫進度後，將「配合加速開發獎勵金」之申請期限放寬至115年6月底，屆期不再延長。民航局說明，在這個時間前完成建物騰空點交者，仍然可以領取建物補償費(救濟金)15%之「配合加速開發獎勵金」，以積極獎勵民眾搬遷，順利取得桃園機場第三跑道開發建設用地。

至於選配安置街廓的安置戶，由於安置街廓自建住宅時程相近且量體龐大，現有營建資源不敷市場需求，影響自建進度，因此欲申領安置街廓重建協助金之安置戶，如已於115年2月28日前申請建築執照，可申領協助金之二樓版完成勘驗時間，由原訂115年2月28日展延至115年6月30日，以有效協助民眾重建安置。

民航局表示，桃園航空城為國家重大建設計畫，政府在推動開發的同時，將持續以保障民眾安置、落實先建後遷為核心原則，審慎處理各項配套措施，並視實際執行情形滾動檢討調整。民航局將與桃園市政府及相關機關加強宣導與行政協助，確保民眾充分瞭解政策內容與期限等調整事項，使開發政策期程與民眾安置需求均得兼顧，順利推動本案。