照顧思覺失調患者壓力大 家屬支持團體助改善

中央社／ 台南5日電

思覺失調症患者不時登上社會新聞版面，患者家屬在照顧過程充滿壓力與無力感，精神科醫師指出，曾發現患者家屬身心崩潰案例，建議可透過參與家屬支持團體，先照顧好自己。

奇美醫院精神醫學部成癮防治科主任張志誠今天在院內衛教宣導會表示，思覺失調症患者需要長期治療，家屬面對漫長且不確定的未來，加上社會對思覺失調症污名化現象，往往充滿孤單與無助感。

張志誠表示，奇美醫院自民國106年起開辦「思覺失調症家屬支持團體」，至今已邁入第10年，是目前全台醫療院所中維持最久、且從未中斷的思覺失調症家屬支持團體，已協助超過95個家庭。

他說，曾有一名50多歲女性參與者，兒子在高中時出現幻聽、被害妄想等症狀住院治療，因兒子無病識感、不願就醫、反覆發作與學校排斥等問題面臨巨大壓力，長年生活在焦慮、憂鬱下，經台南市社區心理衛生中心關懷員協助參與醫院支持團體。

張志誠指出，支持團體除了提供相關知識，更重要的是透過參與者間經驗分享，學習到更多病人照顧策略，並在團體中獲得情感支持與安慰，目前家庭衝突明顯減少，照顧壓力逐漸下降，兒子願意持續接受治療與復健。

張志誠說，許多家屬面對家人發病，不知道去哪裡找正確資訊，加上整體社會對思覺失調症基礎概念不夠，更多的是敵視氛圍，導致不敢跟外人說，心理壓力不知如何排解。根據奇美醫院108年起統計，照顧者壓力指數在參與支持團體課程後有感下降，滿意度達95%。

張志誠表示，許多民眾會把思覺失調症患者與暴力風險畫上等號，但不接受持續性治療的患者才容易有較高風險，重點在於讓患者願意接受治療，目前有非常多種藥物或長效型針劑可選擇，患者家屬或照顧者可透過專業醫師及支持團體協助，找到最適合的處理方式，並懂得如何先把自己照顧好。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

患者 思覺失調症 壓力
