快訊

三重離奇車禍 機車衝撞新北環保局貨車騎士慘死 2名清潔人員受傷

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

30歲男天生眼皮下垂看起來沒精神 手術後睜大雙眼好有神

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川談功能性眼瞼下垂病例。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川談功能性眼瞼下垂病例。記者簡慧珍／攝影

彰化縣30歲林姓男子從小眼皮下垂看起來沒精神，逐漸變得自卑退縮，連就醫都躲在母親後面，經接受提眼瞼肌矯正手術後，可完全睜開雙眼炯炯有神，回診時主動告訴醫師已規畫社交活動迎接新人生。

衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川今指出，林姓病罹患功能性眼瞼下垂，極力張開雙眼容易眼睛疲勞、視線模糊，看人和事物需抬頭，大部分時間以自然方式看人事物被誤會張不開雙眼、沒精神，生理障礙逐漸影響心理健康，林姓病患變得缺乏自信、不敢與人對視，工作與社交方面退縮，習慣躲在家人背後，就醫時也躲在母親背後。

呂明川表示，用實例比喻眼睛是窗戶，眼皮是窗簾，林姓病患接受「提眼瞼肌」矯正手術，用手術加強睜開眼睛的肌肉力量，好像栓緊拉繩不讓窗簾掉下來，手術後最大轉變是林姓病患不再躲在母親背後，完全睜開雙眼，神情變得開朗，告訴醫護「原來看世界，不用這麼辛苦。」主動提起規畫社交與職場的生活，陪伴他回診的母親感動得眼眶泛淚。

「有些人被困住的不只是眼皮，而是整段人生。」呂明川說，臨床上眼瞼下垂並非單純的美容問題，長期眼瞼下垂使視野受限，影響日常生活安全與開車視線，努力睜開雙眼過度使用眉部與額部的肌肉，易引發頭痛與眼周酸澀等慢性疲勞問題，長期眼瞼下垂也嚴重影響自我形象、自信心及社交能力，其實透過手術可有效改善症狀，找回自信。

林姓男子到衛福部彰化醫院治療，雙眼眼皮下垂（左）變成雙眼可完全睜開很有精神。圖／彰醫提供
林姓男子到衛福部彰化醫院治療，雙眼眼皮下垂（左）變成雙眼可完全睜開很有精神。圖／彰醫提供

手術 眼皮
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

少年車禍命危…家人拒信噩耗懷疑詐騙 醫院果斷做手術保命

5萬人在線觀看！陝西醫院直播「授課」露女患者私處 網炸鍋：醫德在哪

被爆涉代刀爭議 高雄博田院長控訴：醫院經營權鬥爭抹黑

被爆醫材廠商代刀 中榮3神外醫師院內調查結束…重上手術台

相關新聞

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

頻尿最怕連假遇塞車！泌尿醫教3招提前自救 1原因「別預防性排尿」

春節連假將至，長途返鄉或出遊最怕遇到國道塞成「大型停車場」。但對不少人來說，塞車不只耗費時間，無法即時找到廁所對生理與心理更是雙重煎熬，有些人為了開車，連一滴水都不敢喝，或為了上廁所「國道服務區站站停

陳宗彥二度腦溢血！別被氣溫回暖騙了 醫示警：「這情形」更容易誘發

別被氣溫回暖給騙了，即便溫差不大也別輕忽腦溢血。行政院前發言人陳宗彥傳出二度腦溢血，緊急送至台北馬偕醫院開刀急救，據了解...

台中某日式餐廳疑食物中毒 3人腹瀉發燒就醫

台中市西區一家日式餐廳疑發生食品中毒，3人出現腹瀉、發燒等症狀，中市食安處稽查已採集食物及環境檢體，若檢出病原菌，依法送...

行政院雙措施延長至6月底 協助桃園航空城居民安心過年

為兼顧桃園航空城重大建設推動及民眾搬遷安置需求，行政院在審慎評估目前計畫進度及實際作業情形後，針對機場園區配售安置住宅之...

西半部空氣品質偏差 中市部分測站橘色提醒等級

受環境風場偏東風影響，西半部空氣品質偏差，台中市政府今天表示，上午6時起，西屯、沙鹿、忠明、大里測站皆已達「橘色提醒」等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。