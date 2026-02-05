30歲男天生眼皮下垂看起來沒精神 手術後睜大雙眼好有神

彰化縣30歲林姓男子從小眼皮下垂看起來沒精神，逐漸變得自卑退縮，連就醫都躲在母親後面，經接受提眼瞼肌矯正手術後，可完全睜開雙眼炯炯有神，回診時主動告訴醫師已規畫社交活動迎接新人生。

衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川今指出，林姓病罹患功能性眼瞼下垂，極力張開雙眼容易眼睛疲勞、視線模糊，看人和事物需抬頭，大部分時間以自然方式看人事物被誤會張不開雙眼、沒精神，生理障礙逐漸影響心理健康，林姓病患變得缺乏自信、不敢與人對視，工作與社交方面退縮，習慣躲在家人背後，就醫時也躲在母親背後。

呂明川表示，用實例比喻眼睛是窗戶，眼皮是窗簾，林姓病患接受「提眼瞼肌」矯正手術，用手術加強睜開眼睛的肌肉力量，好像栓緊拉繩不讓窗簾掉下來，手術後最大轉變是林姓病患不再躲在母親背後，完全睜開雙眼，神情變得開朗，告訴醫護「原來看世界，不用這麼辛苦。」主動提起規畫社交與職場的生活，陪伴他回診的母親感動得眼眶泛淚。