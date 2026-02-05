一滴就可檢測違法添加！台南衛生局免費發送食安簡易篩檢試劑

台南市衛生局訂於2月7日（周六）上午9時至11時，在新化區公有零售市場辦理「春節前食安簡易試劑發放活動」，免費提供食品中殺菌劑（過氧化氫）及工業色素（皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一）簡易試劑，協助市民在家自行篩檢食材，共同落實「安全食材」目標，歡迎民眾踴躍領取。

衛生局表示，農曆春節來臨，家家戶戶陸續準備年貨、採買年菜，市場上各式應景食品供貨量大增。為確保市民於年節期間能安心享用美味、安全無虞的食品，本次活動將由衛生局檢驗中心專業人員於現場說明檢測方式。民眾返家後僅需於食材表面滴入1滴簡易試劑，觀察其顏色變化，即可初步推估食材是否可能含有違法添加物，操作簡便，讓食品安全把關更加便利。

衛生局指出，食品添加物過氧化氫俗稱雙氧水，具殺菌作用，添加於食品中可殺菌，因此常被業者使用於魚丸、豆製品、金針、竹笙、加工筍、酸菜、蝦米等加工食品，惟依規定食品中不得殘留；另，皂黃、二甲基黃、二乙基黃屬於工業色素，由於價格低廉，曾發生不法使用於豆類相關製品及鹹魚，食用過量可能會引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌的發生。

衛生局長李翠鳳提醒民眾，年節期間採買食品時應選擇來源清楚、包裝完整、標示明確的產品，避免購買來路不明或顏色過於鮮豔的食品。市民可依據簡易試劑上的使用說明對可疑食品自行檢測，如檢測結果疑似為陽性時，可提供檢體來源資訊予衛生局食品藥物管理科（06-2679751或06-6357716），由衛生局進一步抽驗確認；經查證不合格者，將依法處辦違法業者。