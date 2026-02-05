快訊

影／春節9天連假團圓聚餐 醫師提醒兩大原則與三大核心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
醫師曾競鋒提醒民眾春節期間飲食健康指南。圖／屏東縣政府提供
春節9天連假將屆，過年期間飲食要注意，內分泌新陳代謝科醫師曾競鋒提醒兩大原則與三大核心，飲食注意「均衡營養、適度分量」，淺嘗即止。三大核心掌握，吃真實食物、減少加工品與個人化調整。

春節團圓，健康不可忽視，屏東縣府今邀獲台灣醫療典範獎的醫師曾競鋒分享春節實用健康保健觀念。曾競鋒說，春節時節氣溫偏低、早晚溫差大，聚餐頻繁、作息不規律，長者及患有糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病等慢性疾病的民眾，需留意保暖與健康管理，夜晚如廁記的多加一件衣服，外出時要注意頭頸、手腳的保暖。

曾競鋒提醒，團圓聚餐把握「均衡營養」與「適度分量」，避免過量攝取高油、高糖、高鹽食物，飲食上要注意「應景即可，淺嘗即止」。

均衡部分，曾競鋒說，注意「加菜減糖增蛋白」，每餐多吃蔬菜，減糖部分，糖果餅乾要減少，特別是麵粉類製品。

曾競鋒說，增蛋白部分，2026年美國飲食指南中有顛覆性宣導，將蛋白質當作第一支柱，這與年長者多，肌少症多有關，做很多活動都需要力量，每餐中優先攝取高品質、營養密集蛋白質食物，每日每公斤體重攝取量從以前0.8克到1.2克蛋白質，直接提升到1.2克到1.6克蛋白質。

如何知道攝取多少份蛋白質呢？曾競鋒以手掌大小區分，三份掌、四份掌與五份掌。以他來說，體重75公斤，一天攝取蛋白質1.4X75，所需為105克蛋白質，營養學將7克當成1份，105克換算為15份，每天吃一顆蛋、200毫升牛奶，半盒豆腐，就相當於3份，後續12份，以手掌大小來分，他的手掌是四掌手，肉品來看的話為三份手掌，12份分配到到三餐。

曾競鋒說，以他為例的蛋白質口訣，200牛奶蛋一顆，半盒豆腐共三份，魚雞豬牛手掌計，三餐三掌滿活力。

飲食部分，曾競鋒提醒三大核心，吃真實食物，優先選擇完整、營養密集原型食物。減少加工品，大幅限制含有添加糖、不健康脂肪與化學添加物食品。個人化調整，根據年齡、活動量與生命階段，調整份量與食物選擇。

醫師曾競鋒提醒民眾春節期間飲食健康指南。圖／屏東縣政府提供
內分泌新陳代謝科醫師曾競鋒提醒兩大原則與三大核心，飲食要注意「均衡營養、適度分量」，淺嘗即止。三大核心掌握，吃真實食物、減少加工品與個人化調整。記者劉星君／攝影
醫師曾競鋒提醒民眾春節期間飲食健康指南。圖／屏東縣政府提供
蛋白質 春節
