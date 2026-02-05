AI影像生成改變產業？前立委孫大千出書「一學就會的AI影像生成術」

在人工智慧快速重塑內容產業與創作流程的浪潮下，前立法委員、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授，同時也是國際電影視覺特效公司數字王國（Digital Domain）執行董事的孫大千，明天將推出正式出版第四本AI專書「一學就會的AI影像生成術」。

孫大千表示，這本書聚焦當前最受矚目的3款 AI 影像生成工具Nano Banana、Sora 與可靈（KLING AI），以淺顯易懂的方式，帶領一般讀者快速掌握 AI 影像生成的核心概念與實務應用。

他表示，過去許多人對 AI 影像生成仍抱持「技術門檻高、只有專業人士才能使用」的刻板印象，但隨著模型能力與工具介面的快速進化，AI 影像生成早已從實驗室走向大眾，「現在的關鍵不在於技術有多複雜，而在於如何讓更多人學得會、用得好。」這本書正是基於這樣的理念所完成。

他說，全書不以艱深數學或程式語言為起點，而是從「一般使用者真正會遇到的問題」出發，逐步介紹3款主流工具的操作邏輯、生成特色與適用場景。無論是想製作行銷視覺、簡報插圖、社群內容，或是對影像創作與影視產業有興趣的讀者，都能透過實際案例，理解 AI 如何成為創意的放大器，而非取代創作者本身。

孫大千表示，書中同時融入作者多年於國際影視特效產業的第一線觀察，解析 AI 影像生成對內容產業帶來的結構性改變。從製作流程的重構、創作門檻的下降，到未來「一人創作團隊」與跨領域協作的新型態，本書不僅是工具教學書，更是一部理解影像生成趨勢的入門指南。