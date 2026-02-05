年終大掃除遇鼠患高峰 台南發放滅鼠餌劑籲「先防後滅」

農曆春節前後，家戶進行年終大掃除之際，老鼠活動也進入高峰期。台南市環保局提醒，鼠類繁殖力極強，一旦環境管理鬆懈，極易迅速擴散。防鼠關鍵在於「先防後滅」，以環境整理為根本、滅鼠餌劑為輔，確實落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則，才能有效阻斷鼠患與疫病風險。

為協助市民防治鼠害，環保局已將滅鼠餌劑發放至各區公所，民眾如有需求，可就近向公所索取並正確使用。

環保局提醒，滅鼠餌劑切勿使用於郊外或農田，以免猛禽誤食中毒老鼠而受害。本次發放的滅鼠餌劑屬抗凝血劑，使用時務必避免孩童與寵物接觸，若不慎誤食，請立即送醫處理。

環保局強調，老鼠是多種傳染病的媒介，漢他病毒出血熱即為其中之一，台灣今年已出現病例，防鼠工作刻不容緩。農曆春節將至，呼籲市民務必做好環境整理，必要時正確使用滅鼠餌劑，避免老鼠入侵家戶，守護全家健康。

環保局指出，老鼠多藏匿於陰暗水溝及雜亂角落，生存力強、活動範圍廣，若未持續清理，極易成為鼠類溫床。環保局已針對餐飲業密集區、市場周邊及重點路段，加強水溝清疏與環境整頓，全面壓縮老鼠藏匿空間，確保市容環境與公共衛生安全。

環保局長許仁澤提醒，落實防鼠「三不原則」是最有效的防線：一是封堵住家周邊洞口與縫隙，徹底阻斷老鼠入侵路徑；二是整理居家環境，清除雜物與雜草，降低藏匿與築巢空間；三是妥善處理垃圾與廚餘，食物確實密封收納，切斷老鼠食物來源。使用滅鼠餌劑前，應先清除周邊食物殘渣，並沿牆角或老鼠常出沒處放置，取食後適時補充；發現鼠屍時，請以紙袋密封後交由垃圾車清運，避免二次汙染。