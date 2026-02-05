日本單車隊3月來台環島 感謝台灣援助311大地震

東日本大地震今年邁入15週年，為感謝當時台灣對日本的協助，日本單車隊發起3月來台環島。觀光署長陳玉秀說，盼活動吸引更多旅客來台，今年日本旅客來台目標訂在170萬人次。

311大地震在2011年重創日本東北地區，不少台灣人捐款協助日本賑災。為感謝當時台灣人對日本的協助，日本知名作家一青妙等人號召約30名日本旅客，於3月7日至15日來台騎單車環島。

交通部觀光署今天舉辦記者會表示，日本志願單車隊預計3月7日從總統府出發，沿途行經宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、嘉義、台中及新竹等各地鄉鎮，透過自行車騎乘與台灣民眾互動交流。

一青妙指出，這次還特別準備感謝貼紙，將在旅途中與台灣人分享互動。

觀光署長陳玉秀指出，希望透過這次日本騎士的環島之旅，讓更多日本旅客認識台灣在地美景與人情味，體驗單車環島的魅力。

去年來台的日本旅客約148萬人次，陳玉秀指出，日本一直是台灣很重要的市場之一，今年希望可以成長到170萬人次，約13%成長率。

陳玉秀表示，未來將推廣日本旅客前往小鎮旅遊，例如組團到中南部及離島，今年就有一團會到澎湖旅遊，希望讓更多日本旅客認識台灣的其他地方。修學旅行也一直都是很重要的項目，目前北部量能相對飽和，因此希望可讓旅客往中南部旅行。

活動發起人野嶋剛表示，過去15年來，台灣在日本有難時，總是第一時間伸出援手，希望透過單車環島形式，讓感恩不僅停留在語言，而是化為實際行動傳達感謝之意。

觀光署指出，配合日本單車環島行程，在車隊抵達高雄時將舉辦「感謝台灣．日台友好之夜」活動。