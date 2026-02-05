頻尿最怕連假遇塞車！泌尿醫教3招提前自救 1原因「別預防性排尿」

春節連假將至，長途返鄉或出遊最怕遇到國道塞成「大型停車場」。但對不少人來說，塞車不只耗費時間，無法即時找到廁所對生理與心理更是雙重煎熬，有些人為了開車，連一滴水都不敢喝，或為了上廁所「國道服務區站站停」，3小時車程硬是開成6小時。泌尿科蘇信豪醫師對此表示，頻尿與漏尿並非單純老化，透過正確的訓練與行為調整，完全可以找回「膀胱控制權」。

蘇信豪醫師在粉專發文指出，解決頻尿或漏尿問題前，須先釐清自己是哪種型的「急」。若是大笑或咳嗽、肚子一用力就漏出來，屬於「應力型尿失禁」，主因是骨盆底肌肉鬆弛、尿道支撐力不足；若是尿意來得又急又快，還沒到廁所就憋不住，則屬於「急迫型尿失禁」，主因膀胱逼尿肌異常收縮，或與大腦訊號太敏感有關。此外，臨床上也常見2種症狀皆有的「混合型」。

確定自己為什麼急後，第二步就是展開自救。蘇信豪提出3點方式：

1.骨盆底肌訓練（凱格爾運動）精準版：無論男女都可進行。想像自己在憋尿或停止解尿時收縮的肌肉，先慢速收縮5秒、放鬆5秒，重複10次，再快速收縮1秒、放鬆1秒，同樣重複10次。每天早、午、晚各做一組，持續8至12週，注意肚子不要用力、大腿不要夾緊。

2.排尿訓練法（膀胱重新開機）：避免「預防性排尿」，恐導致膀胱容量愈來愈小。當尿意出現時可先深呼吸、轉移注意力，忍耐5至10分鐘，目標是將排尿間隔拉長到2至3小時。

3.聰明飲水（避開利尿地雷）：上車前2小時開始減少進水量，改以「小口慢飲」代替猛灌，避免腎臟在短時間產出大量尿意，同時注意咖啡、濃茶、可樂、酒精等飲料，利尿又刺激，會讓尿急感更明顯。

若不幸真的卡在國道上，又尿急難忍，除了沿途各服務區（休息站）外，也可考慮到國道警察分隊借用廁所，或是直接下交流道尋找公廁，有人也會準備攜帶式尿袋或成人紙尿褲應急。