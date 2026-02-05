快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

頻尿最怕連假遇塞車！泌尿醫教3招提前自救 1原因「別預防性排尿」

聯合新聞網／ 綜合報導
塞車示意圖。圖／聯合報系資料照
塞車示意圖。圖／聯合報系資料照

春節連假將至，長途返鄉或出遊最怕遇到國道塞成「大型停車場」。但對不少人來說，塞車不只耗費時間，無法即時找到廁所對生理與心理更是雙重煎熬，有些人為了開車，連一滴水都不敢喝，或為了上廁所「國道服務區站站停」，3小時車程硬是開成6小時。泌尿科蘇信豪醫師對此表示，頻尿與漏尿並非單純老化，透過正確的訓練與行為調整，完全可以找回「膀胱控制權」。

蘇信豪醫師在粉專發文指出，解決頻尿或漏尿問題前，須先釐清自己是哪種型的「急」。若是大笑或咳嗽、肚子一用力就漏出來，屬於「應力型尿失禁」，主因是骨盆底肌肉鬆弛、尿道支撐力不足；若是尿意來得又急又快，還沒到廁所就憋不住，則屬於「急迫型尿失禁」，主因膀胱逼尿肌異常收縮，或與大腦訊號太敏感有關。此外，臨床上也常見2種症狀皆有的「混合型」。

確定自己為什麼急後，第二步就是展開自救。蘇信豪提出3點方式：

1.骨盆底肌訓練（凱格爾運動）精準版：無論男女都可進行。想像自己在憋尿或停止解尿時收縮的肌肉，先慢速收縮5秒、放鬆5秒，重複10次，再快速收縮1秒、放鬆1秒，同樣重複10次。每天早、午、晚各做一組，持續8至12週，注意肚子不要用力、大腿不要夾緊。

2.排尿訓練法（膀胱重新開機）：避免「預防性排尿」，恐導致膀胱容量愈來愈小。當尿意出現時可先深呼吸、轉移注意力，忍耐5至10分鐘，目標是將排尿間隔拉長到2至3小時。

3.聰明飲水（避開利尿地雷）：上車前2小時開始減少進水量，改以「小口慢飲」代替猛灌，避免腎臟在短時間產出大量尿意，同時注意咖啡、濃茶、可樂、酒精等飲料，利尿又刺激，會讓尿急感更明顯。

若不幸真的卡在國道上，又尿急難忍，除了沿途各服務區（休息站）外，也可考慮到國道警察分隊借用廁所，或是直接下交流道尋找公廁，有人也會準備攜帶式尿袋或成人紙尿褲應急。

國道 塞車 頻尿 廁所 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

頻尿最怕連假遇塞車！泌尿醫教3招提前自救 1原因「別預防性排尿」

春節連假將至，長途返鄉或出遊最怕遇到國道塞成「大型停車場」。但對不少人來說，塞車不只耗費時間，無法即時找到廁所對生理與心理更是雙重煎熬，有些人為了開車，連一滴水都不敢喝，或為了上廁所「國道服務區站站停

陳宗彥二度腦溢血！別被氣溫回暖騙了 醫示警：「這情形」更容易誘發

別被氣溫回暖給騙了，即便溫差不大也別輕忽腦溢血。行政院前發言人陳宗彥傳出二度腦溢血，緊急送至台北馬偕醫院開刀急救，據了解...

影／春節9天連假團圓聚餐 醫師提醒兩大原則與三大核心

春節9天連假將屆，過年期間飲食要注意，內分泌新陳代謝科醫師曾競鋒提醒兩大原則與三大核心，飲食注意「均衡營養、適度分量」，...

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由...

AI影像生成改變產業？前立委孫大千出書「一學就會的AI影像生成術」

在人工智慧快速重塑內容產業與創作流程的浪潮下，前立法委員、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授，同時也是國際電影視覺特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。