食藥署抓出國買保健品回台轉售 去年共罰116件、366.5萬元

國人赴日、韓旅遊最愛逛藥妝店爆買，近期日幣匯率划算，許多人瘋狂掃貨。食藥署提醒，民眾從國外帶回的食品，除了須符合限量規定外，僅能供個人自用，嚴禁在國內轉售，包含網路販售，即違反食安法第30條第1項，可處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

食藥署食品組組長許朝凱表示，入境時攜帶的食品僅限自用，如超過免驗範圍且未辦理輸入食品查驗，仍進行販售或轉售，違法可罰。統計114年的違規案件，查獲多達116件，總共開罰新台幣366.5萬元，其中裁罰金額最高個案為8萬，違規情節為國外帶回粉狀營養補充品，被查獲在電商平台進行販售，違規者拿不出中文標示及沒有輸入查驗許可證明，因此挨罰。

許朝凱強調，依食安法規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗之食品僅限於個人自用，若民眾將攜回的食品拿去販售，如果放置於電商平台、社群媒體拍賣，可依食安法第47條第14款規定，處新台幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

年節適逢國人出國旅遊潮，許朝凱提醒，「買太多」也會觸犯法規紅線。攜帶食品回國時，務必遵守個人自用限量規定，一般食品價值應在1,000美元以下，且重量不得超過6公斤。錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），並以原包裝為限。

大量採購食品，返國後因使用不完而上網轉賣，小心「個人自用」變「違法販售」。食藥署建議，民眾在選購國外食品前，可先至食藥署「食品藥物消費者專區」查詢「國外消費紅綠燈」資訊，了解各國食品安全狀況，作為聰明選購的重要參考。