2026高雄冬日遊樂園2月7日登場 愛河灣周邊實施交管

中央社／ 高雄5日電

「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣登場，市府交通局今天公布交通疏運資訊，包括輕軌實施人流管制、愛河灣周邊分階段管制等，呼籲民眾多搭公共運輸

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日在愛河灣登場。今年主題IP是「超人力霸王」。

交通局今天發布新聞稿指出，因活動場域腹地有限，周邊不提供汽車停車場，建議搭捷運至中央公園站、前金站或鹽埕埔站；或搭輕軌至駁二大義站、真愛碼頭站或旅運中心站，步行5至15分鐘可抵達會場。

此外，公車包括50五福幹線、60覺民幹線、77昌福幹線、100百貨幹線、168環狀幹線及黃1等，均有行經會場周邊，車頭LED顯示「行經冬日樂園」可供辨識。

在熱門日如2月7、8、14、15日，2月17至22日、2月27、28日及3月1日，捷運中央公園站至英雄路提供免費接駁車，並於輕軌「光榮碼頭站」實施人流管制。

春節連假除了2月16日除夕及例假日，愛河灣周邊將分階段實施管制，第一階段每天下午2時至10時，管制範圍包含愛河灣西側的公園路以南、七賢路以東，及愛河灣東側的五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西等區內道路管制通行。

第二階段視現場車流狀況，機動擴大管制範圍至五福路以南、七賢路以東、成功路以西等區域。其餘平日則視現場車流狀況機動管制。實施場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締。

另外，在公園路停車場、旅運中心前之苓南前路西側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，但空間有限，提醒勿任意停放於人行道等區域，將加強違規拖吊取締，呼籲優先利用公共運輸前往。

愛河 停車場 公共運輸
