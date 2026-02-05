部桃醫院創新擬真教具上線 可望提升洗腎穿刺訓練精準度

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
部立桃園醫院透析團隊近期成功研發「瘻管穿刺擬真教具」，結合3D列印技術與感測裝置，提供即時穿刺角度與深度回饋，讓透析護理師能在安全環境中反覆練習。圖／部桃提供
部立桃園醫院透析團隊近期成功研發「瘻管穿刺擬真教具」，結合3D列印技術與感測裝置，提供即時穿刺角度與深度回饋，讓透析護理師能在安全環境中反覆練習。圖／部桃提供

洗腎是末期腎病患者維繫生命的重要治療，而動靜脈瘻管穿刺的成功率與安全性，更直接影響治療品質與病人感受。部立桃園醫院透析團隊近期成功研發「瘻管穿刺擬真教具」，結合3D列印技術與感測裝置，提供即時穿刺角度與深度回饋，讓透析護理師能在安全環境中反覆練習，有效降低病患疼痛與瘻管受損風險。

透析室副護理長黃莉美指出，傳統透析護理師訓練高度仰賴「師徒制」，缺乏一致標準，不僅學習效率受限，練習階段也可能增加病患疼痛與瘻管受損風險。動靜脈瘻管穿刺涉及觸感判斷與角度深度拿捏，僅靠口耳相傳難以精準掌握技巧。

為解決這項臨床困境，部桃透析團隊與教學部合作，結合3D列印技術，打造可重複操作的擬真教具，建立安全、標準化的訓練環境。

該教具設計核心在於高度還原人體皮膚組織與血管觸感，並結合感測裝置，提供穿刺角度與深度的即時回饋。透過可視化學習訊號，將過去難以言傳的經驗技巧轉化為具體指標，縮短新進護理師學習曲線，降低瘻管傷害與穿刺失敗風險。

腎臟科醫師曹祐慈表示，教具不僅適用新手訓練，對於困難穿刺或高風險瘻管情境，醫師也可搭配教具進行情境模擬教學，與護理師討論最佳穿刺策略，建立一致的訓練模式。

透析室護理長連麗芬強調，此創新源自臨床真實需求，回應照護現場最迫切問題。團隊期盼透過一致訓練模式，建立以病人為中心的瘻管評估與標準化穿刺作業流程，提升醫護臨床決策共識。

部桃透析團隊表示，未來將持續優化教具設計與訓練流程，推廣應用於透析穿刺訓練與OSCE評量，透過制度化、精準化訓練模式，全面提升洗腎安全與效率，為透析病患提供更優質的醫療照護體驗。

病患 護理師 洗腎
相關新聞

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文分享了一次特別的用餐經歷。她表示，某個星期一晚上前往台中麗寶福容大飯店的吃到飽餐廳用餐時，竟發現整個餐廳空空蕩蕩，全場只有他們一家人在用餐。

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

食藥署抓出國買保健品回台轉售 去年共罰116件、366.5萬元

國人赴日、韓旅遊最愛逛藥妝店爆買，近期日幣匯率划算，許多人瘋狂掃貨。食藥署提醒，民眾從國外帶回的食品，除了須符合限量規定...

新春祈福！樂天桃猿赴仁海宮發春聯 鐵粉清晨6點到場力挺

中華職棒樂天桃猿（Rakuten Monkeys）新球季蓄勢待發，桃園市長張善政日前赴棒球場替球隊加油打氣，強調去年在逆...

中油三接獲所有使照 桃議員：不要過關承諾也跟著結束

藻礁公投推動聯盟等團體昨天與中油會勘桃園三接碼頭對藻礁生態的影響，在地觀音區議員吳進昌也到場，他強調爭取能源穩定，與守護...

