部桃醫院創新擬真教具上線 可望提升洗腎穿刺訓練精準度

洗腎是末期腎病患者維繫生命的重要治療，而動靜脈瘻管穿刺的成功率與安全性，更直接影響治療品質與病人感受。部立桃園醫院透析團隊近期成功研發「瘻管穿刺擬真教具」，結合3D列印技術與感測裝置，提供即時穿刺角度與深度回饋，讓透析護理師能在安全環境中反覆練習，有效降低病患疼痛與瘻管受損風險。

透析室副護理長黃莉美指出，傳統透析護理師訓練高度仰賴「師徒制」，缺乏一致標準，不僅學習效率受限，練習階段也可能增加病患疼痛與瘻管受損風險。動靜脈瘻管穿刺涉及觸感判斷與角度深度拿捏，僅靠口耳相傳難以精準掌握技巧。

為解決這項臨床困境，部桃透析團隊與教學部合作，結合3D列印技術，打造可重複操作的擬真教具，建立安全、標準化的訓練環境。

該教具設計核心在於高度還原人體皮膚組織與血管觸感，並結合感測裝置，提供穿刺角度與深度的即時回饋。透過可視化學習訊號，將過去難以言傳的經驗技巧轉化為具體指標，縮短新進護理師學習曲線，降低瘻管傷害與穿刺失敗風險。

腎臟科醫師曹祐慈表示，教具不僅適用新手訓練，對於困難穿刺或高風險瘻管情境，醫師也可搭配教具進行情境模擬教學，與護理師討論最佳穿刺策略，建立一致的訓練模式。

透析室護理長連麗芬強調，此創新源自臨床真實需求，回應照護現場最迫切問題。團隊期盼透過一致訓練模式，建立以病人為中心的瘻管評估與標準化穿刺作業流程，提升醫護臨床決策共識。

部桃透析團隊表示，未來將持續優化教具設計與訓練流程，推廣應用於透析穿刺訓練與OSCE評量，透過制度化、精準化訓練模式，全面提升洗腎安全與效率，為透析病患提供更優質的醫療照護體驗。