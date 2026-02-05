新春祈福！樂天桃猿赴仁海宮發春聯 鐵粉清晨6點到場力挺

中華職棒樂天桃猿（Rakuten Monkeys）新球季蓄勢待發，桃園市長張善政日前赴棒球場替球隊加油打氣，強調去年在逆境中奪冠的「不放棄」精神凝聚了整座城市，並宣布2026年春訓正式展開。今球團赴仁海宮新春祈福，並由樂天桃猿團隊及樂天女孩親送春聯，與球迷一同分享春節喜氣。

為了與球迷共迎新春，樂天桃猿今上午於中壢仁海宮舉辦「猿氣滿滿迎新春」活動，代理執行長森井誠之與樂天女孩熊霓親臨現場發送限量「財猿滾滾」春聯，吸引大批球迷熱情參與。森井誠之表示，今天親臨仁海宮得知已有2百年的悠久歷史覺得相當震撼，且台灣將宗教信仰與棒球賽事結合的獨特文化讓他相當驚奇，特別是去年媽祖親臨球場加持球隊的機緣，期望今年能延續這份力量與保佑，深化與仁海宮的合作，保佑球隊再創佳績。

球團總共準備3萬份春聯要發送給球迷，除了今日活動，球團也與達美樂披薩等在地夥伴合作，於指定據點供民眾免費索取，邀市民一同挺桃猿、迎馬年。仁海宮董事長王介禧則說，很開心樂天桃猿團隊今天來到仁海宮，球隊能與宗教文化結合非常難得，除了恭喜樂天桃猿去年奪得總冠軍，也祝福球隊繼續努力、順利達成二連霸。

現場更有球迷一早於清晨6點便前來守候，表示自己從Lamigo時期就支持到現在，看到球隊與在地信仰中心合作非常有意義。另外一對國小姊弟則開心地說，深受世界棒球12強賽感動開始支持樂天桃猿，最喜歡的球員是陳晨威，要將領到的春聯貼在房間，祈願球隊今年再創榮耀。