超加工食品如吸菸 有購買成癮性

你對漢堡、薯條等垃圾食物成癮了嗎？美國健康研究指出，超加工食品的成癮性和健康危害與香菸有相似之處，這些食品經工業設計以刺激消費，並增加肥胖與疾病風險。專家呼籲，超加工食品規範應透過限制行銷並加強產業界問責制，以應對全球性的公共健康危機。

超加工食品成癮

《衛報》報導，哈佛大學、密西根大學和杜克大學研究團隊發現，超加工食品與香菸的生產過程有相似之處，兩者都存在廣泛的健康危害，並刺激消費者成癮和購買慾望。對此，監管機構有必要對其進行更嚴格的健康風險規範。

事實上，製造商透過優化產品劑量和行銷手法來刺激成癮的慾望。密西根大學臨床心理學家吉爾哈特表示，製造商會利用特定手段來製作讓人上癮的產品，儘管人們對超加工食品與菸草的需求不同，但兩者的危害都是顯而易見。

該報告建議，現代食品應像區分酒精飲料和其他飲料一樣，區分為有害的超加工食品和其他食品，甚至仿效菸草監管的干預措施，將公共健康從個人責任轉向食品行業的責任。

公共健康負擔

《德國之聲》指出，在工業生產過程中，超加工食品是經過精心設計、高度工程化和享樂主義的產品，透過優化成癮成分的劑量，從而鼓勵過度使用。研究發現，已開發國家有超過50%的人的熱量攝取來自超加工食品，而發展中國家也面臨越來越大的風險。

非洲健康基金會執行長吉塔希表示，該報告強化非洲各地日益嚴重的公共衛生警報，若不採取政府干預措施應對這項公共健康負擔，恐造成醫療衛生系統的崩潰風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

【更多精采內容，詳見 】