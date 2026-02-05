北市聯醫：預防春節啖美食火燒心 落實3調整3避免

台北市聯醫今天提醒民眾，春節大啖美食、熬夜追劇或加班，偶爾火燒心要注意，長期胃食道逆流是與慢性病、食道癌風險有關警訊，提醒落實「三調整、三避免」生活習慣預防。

台北市衛生局發布新聞說明，胃食道逆流是胃酸或食物逆流至食道，刺激食道黏膜造成發炎所致，當下食道括約肌功能失常或生活習慣不佳，逆流就容易發生。

衛生局綜整常見為食道逆流的誘因，包含體重過重或肥胖，會讓腹部脂肪增加而提升腹腔壓力，使得胃酸更容易逆流。又吃油炸、甜食、辣味、咖啡、酒精、巧克力等，或是晚餐過晚、吃完就躺下，都會刺激胃酸分泌。抽菸則會使下食道括約肌鬆弛。缺乏運動會讓腸胃蠕動減緩、體重增加，易造成胃酸囤積。

對應以上誘因，台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維提醒，胃食道逆流不只是靠藥物控制，更重要的是調整生活習慣，即「三調整、三避免」。

「三調整」包括控制體重，維持健康BMI與腰圍，減輕腹部壓力；均衡飲食，少油炸、精緻糖，以高纖蔬菜水果為主；作息規律，避免宵夜，吃飽後至少等待2到3小時再躺下，並搭配快走、慢跑、瑜伽等規律運動。

「三避免」則包含避免暴飲暴食與刺激性食物；避免穿過緊腰帶或褲子，以減少腹部壓迫，降低逆流機率；避免長期高壓與熬夜。

他說，若出現6類症狀應儘速就醫，包含胃食道逆流超過2週仍未改善；吞嚥困難或疼痛；胸口持續悶痛（須排除心臟問題）；嘔吐帶血、排便黑色；未刻意減重卻體重突然下降、食慾不振；聲音沙啞、喉嚨異物感或持續咳嗽。