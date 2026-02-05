快訊

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

威力彩今上看9.7億！4生肖財運爆發必需試試手氣 過年前搶當富翁

高雄預售豪宅2025年竟「0成交」！網酸：4000萬不如買透天

北市聯醫：預防春節啖美食火燒心 落實3調整3避免

中央社／ 台北5日電

台北市聯醫今天提醒民眾，春節大啖美食、熬夜追劇或加班，偶爾火燒心要注意，長期胃食道逆流是與慢性病、食道癌風險有關警訊，提醒落實「三調整、三避免」生活習慣預防。

台北市衛生局發布新聞說明，胃食道逆流是胃酸或食物逆流至食道，刺激食道黏膜造成發炎所致，當下食道括約肌功能失常或生活習慣不佳，逆流就容易發生。

衛生局綜整常見為食道逆流的誘因，包含體重過重或肥胖，會讓腹部脂肪增加而提升腹腔壓力，使得胃酸更容易逆流。又吃油炸、甜食、辣味、咖啡、酒精、巧克力等，或是晚餐過晚、吃完就躺下，都會刺激胃酸分泌。抽菸則會使下食道括約肌鬆弛。缺乏運動會讓腸胃蠕動減緩、體重增加，易造成胃酸囤積。

對應以上誘因，台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維提醒，胃食道逆流不只是靠藥物控制，更重要的是調整生活習慣，即「三調整、三避免」。

「三調整」包括控制體重，維持健康BMI與腰圍，減輕腹部壓力；均衡飲食，少油炸、精緻糖，以高纖蔬菜水果為主；作息規律，避免宵夜，吃飽後至少等待2到3小時再躺下，並搭配快走、慢跑、瑜伽等規律運動。

「三避免」則包含避免暴飲暴食與刺激性食物；避免穿過緊腰帶或褲子，以減少腹部壓迫，降低逆流機率；避免長期高壓與熬夜。

他說，若出現6類症狀應儘速就醫，包含胃食道逆流超過2週仍未改善；吞嚥困難或疼痛；胸口持續悶痛（須排除心臟問題）；嘔吐帶血、排便黑色；未刻意減重卻體重突然下降、食慾不振；聲音沙啞、喉嚨異物感或持續咳嗽。

胃食道逆流 生活習慣 體重
相關新聞

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

頻尿最怕連假遇塞車！泌尿醫教3招提前自救 1原因「別預防性排尿」

春節連假將至，長途返鄉或出遊最怕遇到國道塞成「大型停車場」。但對不少人來說，塞車不只耗費時間，無法即時找到廁所對生理與心理更是雙重煎熬，有些人為了開車，連一滴水都不敢喝，或為了上廁所「國道服務區站站停

陳宗彥二度腦溢血！別被氣溫回暖騙了 醫示警：「這情形」更容易誘發

別被氣溫回暖給騙了，即便溫差不大也別輕忽腦溢血。行政院前發言人陳宗彥傳出二度腦溢血，緊急送至台北馬偕醫院開刀急救，據了解...

國網中心攜手企業 打造電腦輔助工程設計應用環境

易富迪科技、台灣西門子軟體工業今天與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽署合作協議並完成軟體授權儀式。國研院表示，將由...

AI影像生成改變產業？前立委孫大千出書「一學就會的AI影像生成術」

在人工智慧快速重塑內容產業與創作流程的浪潮下，前立法委員、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授，同時也是國際電影視覺特...

食藥署抓出國買保健品回台轉售 去年共罰116件、366.5萬元

國人赴日、韓旅遊最愛逛藥妝店爆買，近期日幣匯率划算，許多人瘋狂掃貨。食藥署提醒，民眾從國外帶回的食品，除了須符合限量規定...

