中油三接獲所有使照 桃議員：不要過關承諾也跟著結束

藻礁公投推動聯盟等團體昨天與中油會勘桃園三接碼頭對藻礁生態的影響，在地觀音區議員吳進昌也到場，他強調爭取能源穩定，與守護珍貴藻礁不是對立選項，而是要同時用更嚴謹的科學監測、更公開的數據，與更確實的承諾做到。

吳進昌表示，從現場近距離觀察，可以看到藻礁表面密密麻麻的附著生物與潮池微棲地，也看到部分區域有泥沙堆積、孔隙被覆蓋的狀況。藻礁這不是「一塊石頭」這麼簡單，而是長年累積形成，也是非常脆弱的海岸生態系

吳進昌指出，這次會勘雖然中油本身和受中油委託調查藻礁生態的海洋大學，現場和討論會上都說明調查結果，但他認為未來監測透明度要再提高，尤是要固定公開泥沙、濁度、覆沙率、生態調查等資訊，讓社會共同檢視。包括藻礁公投推動聯盟召集人在會勘後的討論會，就反映中油原先承諾會勘會提供初步的調查資料，結果到會勘前一天才拿出來，環團無法好好檢視，讓人遺憾。

吳進昌表示，接下來會督促市府要求中油盤點高風險區，針對靠近三接的藻礁G1生態區淤積明顯，和受影響疑慮高的區域，提出具體改善時程與方法，環評與承諾不是「通過就結束」，中油三接取得所有的使用執照後，仍要一路追蹤、一路負責。另外，中油與環團及委辦學術單位，應當拋棄本位主義，針對大潭藻礁柴山多杯孔珊瑚因流砂淤泥所造成的退化，甚至滅絕危機，儘速找出辦法，一方面阻止泥沙大量湧入，另一方面著手研究將覆蓋藻礁體上的淤泥流沙帶走，以恢生機。