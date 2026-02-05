首都啟動「滅鼠戰爭」 第一天就直擊店家堆垃圾

北市大安區發生國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，民眾近期在大街小巷、捷運上都看到老鼠現蹤，引發恐慌。環保局年度環境清潔周誓師活動提前開跑，即日起至2月13日，今天12行政區同步啟動大掃除，結果就發現有店家將多袋垃圾包放在店門口。

環保局今在大安區溫州公園舉辦環境清潔周誓師活動，副市長林奕華、環保局長徐世勲、衛生局長黃建華、大安區健康服務中心、市場處、公園處等單位到場宣導，大安區長鄭裕峯和多位里長也跟著清潔隊、各里環保志義工、社區民眾動起來。

林奕華說，過年前本來就有環境清潔周，今年特地提前。尤其最近大家關心如何讓老鼠不來干擾生活跟健康，防鼠三不原則，一是「不讓鼠來」，家裡就連1公分的洞都不可有，小老鼠也可能鑽過，因此要把所有可能成為鼠道的洞封起來；二是「不讓鼠吃」，記得把所有東西都收好；三是「不讓鼠住」，家裡有些堆東西的角落要留意。

環保局水質病媒管制科長林志芳表示，鼠類防治是長期持續性，防治首重環境整頓，若食物沒收拾好，將提供老鼠豐富的食物來源。民眾應將食材、廚餘及寵物飼料等食物來源收拾好，斷絕老鼠的糧食，再輔以施放滅鼠餌劑及捕鼠籠或黏鼠板等，才能較有效吸引老鼠取食餌劑或上鉤，進而達到滅鼠作用，這需仰賴公私協力。

環保局環境清潔管理科長陳浩彰補充，若發現孔洞或排水管，可加裝鐵紗網，不讓老鼠跑到其他樓層。餐飲業的後巷環境，廚餘要適當加蓋，最好當天處理掉，別放置外頭。

環保局指出，除了平日以里為單位，每2至3個月實施戶外環境噴藥作業，也針對各里巷弄、水溝及公共空地等區域加強消毒及孳生源清除。民眾近期陳情區域，滿多為小巷弄及店家內等私領域，環保局仍會先行協助周邊噴消、投藥等，也會加強巡查取締。

本周起市府各單位已同步動員，環保局針對北市鼠患熱點啟動環境消毒及投藥滅鼠專案，包含餐飲密集的傳統市場48處、攤販集中場51處周邊，另輔導餐飲店家廚餘桶應加蓋及每日清理等防鼠作為，且勿將廚餘殘渣倒入水溝。

市場處也會加強市場、夜市攤商管理與環境清理，提醒勿將垃圾包放過夜；公園處加強巡檢清理公園周邊及行道樹樹穴，並封閉可能的鼠洞、夯實泥土。