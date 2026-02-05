快訊

台中太平1茶坊被開20多槍！大門遍布彈孔 17歲少年投案

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

小孩也會得慢性鼻竇炎 症狀與治療與成人大不同

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

慢性鼻竇炎並非成人專屬疾病，兒童同樣可能罹患，但在症狀表現、診斷方式與治療策略上，與成人慢性鼻竇炎存在明顯差異。臺北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主任陳冠瑋提醒，若未及早正確診斷與治療，可能影響孩童生活品質與學習表現，家長不可輕忽。

陳冠瑋指出，成人慢性鼻竇炎最常見的四大症狀包括：膿鼻涕、鼻塞、顏面疼痛或壓迫感，以及嗅覺減退；而小兒慢性鼻竇炎的四大症狀則為：膿鼻涕、鼻塞、顏面疼痛或壓迫感與咳嗽。在臨床上，小兒最常見的症狀其實是長期流鼻涕或鼻水，其次則是咳嗽，而且多半為有痰的咳嗽，夜間或躺下時症狀會更加明顯，常被誤認為單純感冒或過敏。此外，鼻息肉在小兒慢性鼻竇炎中相對少見，若發現孩童合併鼻息肉，醫師會進一步評估是否存在其他罕見疾病。

研究顯示，約有20%的慢性鼻竇炎患者同時合併氣喘；反過來看，約有60%至70%的氣喘患者可發現鼻竇黏膜增厚的情形，且氣喘越嚴重，合併慢性鼻竇炎的比例越高。陳冠瑋補充，特別是合併鼻息肉的慢性鼻竇炎，與氣喘的關聯性更為密切，因此在治療上，常需耳鼻喉科與胸腔科或小兒科共同評估，才能達到較好的控制效果。

在治療方面，小兒慢性鼻竇炎的初步治療以鼻腔沖洗（洗鼻子）及類固醇鼻噴劑為主，有助於減少發炎與分泌物堆積。若出現急性惡化時，醫師可依病情短期使用抗生素或口服類固醇，但不建議長期使用抗生素作為慢性治療。至於目前成人常使用的生物製劑（單株抗體），在小兒慢性鼻竇炎的應用仍缺乏足夠研究證據，尚未成為常規治療選項。

腺樣體肥大在小兒慢性鼻竇炎中扮演重要角色。若藥物治療效果不佳，且檢查發現腺樣體明顯肥大，手術治療通常會優先考慮腺樣體切除術，再依病情評估是否需要進一步接受內視鏡鼻竇手術。小兒內視鏡鼻竇手術已被證實是安全的，且多數可改善術後症狀；另外，鼻竇氣球擴張術也是治療選項之一，但目前在小兒族群中的角色仍需更多研究佐證。

陳冠瑋提醒，若孩童出現長期流鼻涕、夜間咳嗽、有痰咳嗽或鼻塞反覆不癒，不應僅當作感冒處理，建議及早至耳鼻喉科檢查。透過正確診斷與個別化治療，多數小兒慢性鼻竇炎都能獲得良好控制，讓孩子恢復正常呼吸與生活品質。

咳嗽 氣喘
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

遇冷就咳！ 醫授天冷防「氣喘」發作4重點 保護呼吸道、降惡化風險

口服類固醇，氣喘仍控制不佳？當心可能已罹血管炎！

新竹10歲氣喘女童感染A流併發肺炎急送醫 醫呼籲家長提高警覺

明明沒感冒…一躺下就鼻塞！醫揭2主因 3方法讓你夜晚好眠

相關新聞

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文分享了一次特別的用餐經歷。她表示，某個星期一晚上前往台中麗寶福容大飯店的吃到飽餐廳用餐時，竟發現整個餐廳空空蕩蕩，全場只有他們一家人在用餐。

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

中油三接獲所有使照 桃議員：不要過關承諾也跟著結束

藻礁公投推動聯盟等團體昨天與中油會勘桃園三接碼頭對藻礁生態的影響，在地觀音區議員吳進昌也到場，他強調爭取能源穩定，與守護...

陳宗彥病況控制但「仍要觀察二周」 醫籲：這類病人最危險

前行政院發言人陳宗彥昨日傳出二度腦溢血，緊急前往台北馬偕醫院就醫開刀，據了解，目前狀況獲得控制，但仍昏迷中，這幾天還是危...

雙人房變「單床房」用另一張床要付費 台中飯店驚見加價告示惹議

有民眾近日入住台中某飯店時，明明預訂的是雙人房，卻被安排到放有兩張床的房型，其中一張床上還擺放告示，註明僅能使用其中一張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。