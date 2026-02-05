小孩也會得慢性鼻竇炎 症狀與治療與成人大不同

慢性鼻竇炎並非成人專屬疾病，兒童同樣可能罹患，但在症狀表現、診斷方式與治療策略上，與成人慢性鼻竇炎存在明顯差異。臺北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主任陳冠瑋提醒，若未及早正確診斷與治療，可能影響孩童生活品質與學習表現，家長不可輕忽。

陳冠瑋指出，成人慢性鼻竇炎最常見的四大症狀包括：膿鼻涕、鼻塞、顏面疼痛或壓迫感，以及嗅覺減退；而小兒慢性鼻竇炎的四大症狀則為：膿鼻涕、鼻塞、顏面疼痛或壓迫感與咳嗽。在臨床上，小兒最常見的症狀其實是長期流鼻涕或鼻水，其次則是咳嗽，而且多半為有痰的咳嗽，夜間或躺下時症狀會更加明顯，常被誤認為單純感冒或過敏。此外，鼻息肉在小兒慢性鼻竇炎中相對少見，若發現孩童合併鼻息肉，醫師會進一步評估是否存在其他罕見疾病。

研究顯示，約有20%的慢性鼻竇炎患者同時合併氣喘；反過來看，約有60%至70%的氣喘患者可發現鼻竇黏膜增厚的情形，且氣喘越嚴重，合併慢性鼻竇炎的比例越高。陳冠瑋補充，特別是合併鼻息肉的慢性鼻竇炎，與氣喘的關聯性更為密切，因此在治療上，常需耳鼻喉科與胸腔科或小兒科共同評估，才能達到較好的控制效果。

在治療方面，小兒慢性鼻竇炎的初步治療以鼻腔沖洗（洗鼻子）及類固醇鼻噴劑為主，有助於減少發炎與分泌物堆積。若出現急性惡化時，醫師可依病情短期使用抗生素或口服類固醇，但不建議長期使用抗生素作為慢性治療。至於目前成人常使用的生物製劑（單株抗體），在小兒慢性鼻竇炎的應用仍缺乏足夠研究證據，尚未成為常規治療選項。

腺樣體肥大在小兒慢性鼻竇炎中扮演重要角色。若藥物治療效果不佳，且檢查發現腺樣體明顯肥大，手術治療通常會優先考慮腺樣體切除術，再依病情評估是否需要進一步接受內視鏡鼻竇手術。小兒內視鏡鼻竇手術已被證實是安全的，且多數可改善術後症狀；另外，鼻竇氣球擴張術也是治療選項之一，但目前在小兒族群中的角色仍需更多研究佐證。

陳冠瑋提醒，若孩童出現長期流鼻涕、夜間咳嗽、有痰咳嗽或鼻塞反覆不癒，不應僅當作感冒處理，建議及早至耳鼻喉科檢查。透過正確診斷與個別化治療，多數小兒慢性鼻竇炎都能獲得良好控制，讓孩子恢復正常呼吸與生活品質。