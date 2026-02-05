陳宗彥病況控制但「仍要觀察二周」 醫籲：這類病人最危險

前行政院發言人陳宗彥昨日傳出二度腦溢血，緊急前往台北馬偕醫院就醫開刀，據了解，目前狀況獲得控制，但仍昏迷中，這幾天還是危險期，醫療團隊至少要觀察二周。針對陳宗彥病情，馬偕醫院昨出面強調，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

台大醫院神經外科主治醫師王國川表示，大部分的腦溢血都是高血壓引起，尤其是天氣變化劇烈、溫差比較大的時候，血壓飆升易導致血管破裂。年紀大、壓力大也是風險因子之一，一旦腦血管破裂，腦組織受損不可逆，所以一定要立即送醫，愈快愈好，救護不能拖，盡速移除血塊減輕對腦部的傷害。

馬偕醫院神經外科醫師陳旭照指出，腦溢血會因血塊壓迫或破壞腦細胞，引發嚴重的神經功能損害，而出血的傷害在血管破裂的當下就造成了，並不是拿掉血塊之後，功能就能恢復。開刀移除血塊的目的是救命，避免血塊破到腦幹去，傷到負責生命中樞的重要神經。

陳旭照說，血塊破裂部位不同，臨床表現與風險迥異，也決定症狀嚴重度與預後。如果是在大腦深部的基底核處，這位置是傳導運動及感覺神經功能通過的地方，受到血塊壓迫，會產生對側肢體偏癱。如果是左腦受血塊壓迫，常導致「失語症」，表現為說話困難或聽不懂。

陳旭照強調，有些病人出血後，剛送到急診時，身體功能及狀態看似沒有太差，但過了一陣子，會有血塊再變大的可能性，這是臨床照護上最棘手、最難預料的變化。所以腦中風移除血塊後，要嚴密進行急性期照護管理，防止血塊殘餘或腦部腫脹導致顱內壓過高。

除了當下的急救處理，陳旭照提醒，冬天發生急性腦中風的機率會比夏天高20%，務必做好保暖防護。高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病患者，若沒有控制疾病，也會造成血管的退化，就易破裂出血，而且腦中風容易反覆發生，復發後的失能程度往往更嚴重，死亡率更高。