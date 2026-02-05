三太造機廠捐400萬元醫療專車 提升嘉基偏鄉接駁能量守護長者健康

三太造機廠今天捐贈一輛價值約400萬元的全新醫療專車予嘉義基督教醫院，提升偏鄉與行動不便長者的就醫可近性。董事長陳泰州表示，希望透過捐贈醫療專車為在地醫療盡心力，讓有需要的鄉親更安全、便捷地到醫院接受治療。

嘉基院長陳煒表示，這輛專車能縮短患者家門口到診間的距離，讓在地醫療不再因交通門檻而遙不可及。嘉基目前規畫的服務路線涵蓋東山白河線、鹽水義竹線、北港民雄線及嘉義市區服務專車等，這輛由三太造機廠捐贈的新車加入營運後，將進一步優化現有接駁網絡。

嘉基表示，三太造機廠為在地企業，見證嘉義地區發展，深知郊區或偏遠鄉鎮長輩常因交通不便延誤就醫，因此本著回饋鄉親初衷，認同嘉基愛鄰如己理念捐車。醫療專車的營運除了交通接駁，也是預防醫學與社區照顧的一環。