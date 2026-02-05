快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

三太造機廠捐400萬元醫療專車 提升嘉基偏鄉接駁能量守護長者健康

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
三太造機廠代表與嘉義基督教醫院代表體驗新交通車的舒適度。圖／嘉義基督教醫院提供
三太造機廠代表與嘉義基督教醫院代表體驗新交通車的舒適度。圖／嘉義基督教醫院提供

三太造機廠今天捐贈一輛價值約400萬元的全新醫療專車予嘉義基督教醫院，提升偏鄉與行動不便長者的就醫可近性。董事長陳泰州表示，希望透過捐贈醫療專車為在地醫療盡心力，讓有需要的鄉親更安全、便捷地到醫院接受治療。

嘉基院長陳煒表示，這輛專車能縮短患者家門口到診間的距離，讓在地醫療不再因交通門檻而遙不可及。嘉基目前規畫的服務路線涵蓋東山白河線、鹽水義竹線、北港民雄線及嘉義市區服務專車等，這輛由三太造機廠捐贈的新車加入營運後，將進一步優化現有接駁網絡。

嘉基表示，三太造機廠為在地企業，見證嘉義地區發展，深知郊區或偏遠鄉鎮長輩常因交通不便延誤就醫，因此本著回饋鄉親初衷，認同嘉基愛鄰如己理念捐車。醫療專車的營運除了交通接駁，也是預防醫學與社區照顧的一環。

嘉基醫院說明，透過穩定的接駁服務，能提高慢性病患穩定回診意願，達成早期發現、早期治療目標。醫院承諾將運用這份資源，持續推動行動醫療與社區衛教，將醫療資源延伸至各角落，落實在地老化與健康醫療願景。

三太造機廠董事長陳泰州（左）將交通車鑰匙交給嘉義基督教醫院院長陳煒（右）。圖／嘉義基督教醫院提供
三太造機廠董事長陳泰州（左）將交通車鑰匙交給嘉義基督教醫院院長陳煒（右）。圖／嘉義基督教醫院提供
藉由便捷的專車系統，三太造機與嘉基將高品質的醫療資源延伸至每一個角落。圖／嘉義基督教醫院提供
藉由便捷的專車系統，三太造機與嘉基將高品質的醫療資源延伸至每一個角落。圖／嘉義基督教醫院提供
全新的醫療專車的投入，將能優化現有的接駁網絡。圖／嘉義基督教醫院提供
全新的醫療專車的投入，將能優化現有的接駁網絡。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義 患者 醫學
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

阿里山山美衛生所重建啟用 增巡迴牙科、遠距復健門診

每周可領1瓶鮮奶 「台中有鈣讚」23日上路

跨越千里終結10年疼痛　嘉基助蒙古青年恢復行走

嘉基國際醫療援助 蒙古青年置換髖關節重拾行走人生

相關新聞

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文分享了一次特別的用餐經歷。她表示，某個星期一晚上前往台中麗寶福容大飯店的吃到飽餐廳用餐時，竟發現整個餐廳空空蕩蕩，全場只有他們一家人在用餐。

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

新春祈福！樂天桃猿赴仁海宮發春聯 鐵粉清晨6點到場力挺

中華職棒樂天桃猿（Rakuten Monkeys）新球季蓄勢待發，桃園市長張善政日前赴棒球場替球隊加油打氣，強調去年在逆...

中油三接獲所有使照 桃議員：不要過關承諾也跟著結束

藻礁公投推動聯盟等團體昨天與中油會勘桃園三接碼頭對藻礁生態的影響，在地觀音區議員吳進昌也到場，他強調爭取能源穩定，與守護...

陳宗彥病況控制但「仍要觀察二周」 醫籲：這類病人最危險

前行政院發言人陳宗彥昨日傳出二度腦溢血，緊急前往台北馬偕醫院就醫開刀，據了解，目前狀況獲得控制，但仍昏迷中，這幾天還是危...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。