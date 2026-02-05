快訊

雙人房變「單床房」用另一張床要付費 台中飯店驚見加價告示惹議

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中旅宿雙人房變「單床房」，網友入住，驚見加價告示惹爭議。（照片非新聞所指飯店）記者陳秋雲/攝影
台中旅宿雙人房變「單床房」，網友入住，驚見加價告示惹爭議。（照片非新聞所指飯店）記者陳秋雲/攝影

有民眾近日入住台中某飯店時，明明預訂的是雙人房，卻被安排到放有兩張床的房型，其中一張床上還擺放告示，註明僅能使用其中一張床，若需使用另一張床必須額外付費，與訂房認知不符，引發消費爭議。

消費者網路上表示，房內實際配置與預訂內容落差明顯，卻是在入住後才被告知使用限制，質疑業者未事前說明，恐影響住宿權益與衛生管理。網路曝光後，引發不少消費者共鳴，也凸顯國旅品質、旅宿房型變更與加收費用的爭議問題。

台中市政府法制局指出，旅宿業者與消費者成立訂房契約時，應明確約定房型、價格及使用內容，並於訂房完成前清楚揭露相關限制。未經消費者同意，業者不得任意變更房型或另行加收費用。若業者無法提供原訂房型，應事前告知並取得消費者同意，否則恐涉及契約不履行。

法制局說明，若業者將消費者安排至空間較大的房型，例如家庭房，即應提供合於使用狀態的設施設備；若同一房間內的床鋪僅允許部分使用，並要求另行付費，恐有設施設備未完全提供、與契約內容不符之疑慮，消費者可依法主張權益。

法制局也提醒，民眾入住旅宿時，若發現房型、床數或使用限制與訂房內容不符，應立即向櫃檯反映並保留相關證據，包括訂房畫面、現場照片與對話紀錄。若雙方無法達成共識，可向各縣市消費者服務中心或消費者保護官提出申訴，協助處理爭議。

此外，法制局呼籲旅宿業者，對於房型調整、加收費用或使用限制，應在訂房頁面或訂單確認階段即清楚揭露，避免入住後才告知而引發消費糾紛，影響消費者信任與旅宿形象。

