2026陽明山花季開展 盛開再等2星期

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
2026 年陽明山花季上午於花鐘廣場正式揭幕，以「春光花語」為主題，透過花卉景觀、竹編裝置與感官體驗的整合，邀請市民走進陽明山，感受春天甦醒的節奏，花季展期至 3 月15日。目前花鐘附近的山櫻花盛開，光復樓與前山公園的八重櫻、山櫻花則是要再等等，約再2星期才盛開。記者蘇健忠／攝影
2026 年陽明山花季上午於花鐘廣場正式揭幕，以「春光花語」為主題，透過花卉景觀、竹編裝置與感官體驗的整合，邀請市民走進陽明山，感受春天甦醒的節奏，花季展期至 3 月15日。目前花鐘附近的山櫻花盛開，光復樓與前山公園的八重櫻、山櫻花則是要再等等，約再2星期才盛開。

主辦單位邀請華岡藝校學生舞者在花海與舞台間演出，充滿動感的舞蹈為花季帶來熱鬧的氣氛。許多來自馬來西亞的觀光客特意在盛開的山櫻花前合影，為台灣行留下美麗回憶。

台北市副市長張溫德表示，陽明山花季一直是臺北市最具代表性的春季活動之一，每年櫻花、杜鵑、茶花等花卉依序綻放，今年在延續賞花傳統的同時，也嘗試跳脫以往活動形式，將工藝創作、氣味記憶與永續理念納入整體策展思考，為花季注入嶄新的文化層次。

公園處處長藍舒凢表示，2026 陽明山花季以「永續、低碳、環境友善」為核心主軸，從裝置藝術材質選擇、活動規劃到宣傳品製作，皆納入環保思維。竹編裝置選用天然材料創作，香氛體驗強調節制製作與自然意象，活動設計亦鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具上山，減少對山區環境的負擔。 公園處期望透過這樣的策展方式，讓永續不只是口號，而是能被看見、被走進、被記住的花季印記，讓每一位走訪陽明山的民眾，都能在賞花之餘，留下屬於自己的綠色足跡。

2026 年陽明山花季上午於花鐘廣場正式揭幕，許多來自馬來西亞的觀光客特意在盛開的山櫻花前合影，為台灣行留下美麗回憶。記者蘇健忠／攝影
2026 年陽明山花季上午於花鐘廣場正式揭幕，一位來自菲律賓的觀光客特意在盛開的山櫻花自拍，留下美麗倩影。記者蘇健忠／攝影
2026陽明山花季上午於花鐘廣場正式揭幕，主辦單位邀請華岡藝校學生舞者在花海與舞台間演出，充滿動感的舞蹈為花季帶來熱鬧的氣氛。記者蘇健忠／攝影
2026 年陽明山花季上午正式揭幕，從花鐘廣場遠眺望向林口方向，意外出現雲海，頗為難得。記者蘇健忠／攝影
陽明山 櫻花 永續
相關新聞

鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文分享了一次特別的用餐經歷。她表示，某個星期一晚上前往台中麗寶福容大飯店的吃到飽餐廳用餐時，竟發現整個餐廳空空蕩蕩，全場只有他們一家人在用餐。

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

新春祈福！樂天桃猿赴仁海宮發春聯 鐵粉清晨6點到場力挺

中華職棒樂天桃猿（Rakuten Monkeys）新球季蓄勢待發，桃園市長張善政日前赴棒球場替球隊加油打氣，強調去年在逆...

中油三接獲所有使照 桃議員：不要過關承諾也跟著結束

藻礁公投推動聯盟等團體昨天與中油會勘桃園三接碼頭對藻礁生態的影響，在地觀音區議員吳進昌也到場，他強調爭取能源穩定，與守護...

陳宗彥病況控制但「仍要觀察二周」 醫籲：這類病人最危險

前行政院發言人陳宗彥昨日傳出二度腦溢血，緊急前往台北馬偕醫院就醫開刀，據了解，目前狀況獲得控制，但仍昏迷中，這幾天還是危...

