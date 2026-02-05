2026陽明山花季開展 盛開再等2星期

2026 年陽明山花季上午於花鐘廣場正式揭幕，以「春光花語」為主題，透過花卉景觀、竹編裝置與感官體驗的整合，邀請市民走進陽明山，感受春天甦醒的節奏，花季展期至 3 月15日。目前花鐘附近的山櫻花盛開，光復樓與前山公園的八重櫻、山櫻花則是要再等等，約再2星期才盛開。

主辦單位邀請華岡藝校學生舞者在花海與舞台間演出，充滿動感的舞蹈為花季帶來熱鬧的氣氛。許多來自馬來西亞的觀光客特意在盛開的山櫻花前合影，為台灣行留下美麗回憶。

台北市副市長張溫德表示，陽明山花季一直是臺北市最具代表性的春季活動之一，每年櫻花、杜鵑、茶花等花卉依序綻放，今年在延續賞花傳統的同時，也嘗試跳脫以往活動形式，將工藝創作、氣味記憶與永續理念納入整體策展思考，為花季注入嶄新的文化層次。