鬆獅犬變身！王必勝年減16公斤血糖、血壓全面改善 親揭不靠藥物瘦身關鍵

前衛生福利部次長王必勝卸下公職後，積極投入自我健康管理，並持續在社群平台分享生活與運動成果。他今（5）日在臉書貼出兩張對比照片，透露自己在一年多時間內成功減重16公斤，目前體重穩定維持在76公斤左右已達半年，不僅外型明顯改變，多項健康指標也同步大幅改善。

王必勝指出，一年多前他的糖化血色素（HbA1c）為6.3，如今已降至5.5，血糖控制明顯進步；過去需服用血壓藥物的情況，也在調整生活型態後順利停藥，且血壓已連續半年維持在約120/80的標準範圍內。他同時持續進行重量訓練，體能與肌力均有顯著提升，形容自己正朝「真正健康的人生」邁進。

王必勝也分享，減重後酒量明顯下降，笑稱「反而變成一件好事」，讓自己自然減少飲酒的頻率與攝取量。

談到減重方式，王必勝強調，全程並未依賴任何減肥藥物或注射療法，而是透過飲食控制與規律運動逐步達成。他坦言，最大的挑戰在於改變多年累積的生活習慣，包括不固定進食時間、習慣吃到非常飽，以及長期缺乏運動等，但只要撐過約一個月，新習慣便能逐漸取代舊模式。

他建議民眾在執行減重計畫時，飲食可先從「減量」開始，再調整內容；運動則應從短時間、容易執行的項目入手，再逐步增加強度與時長，以提高長期持續的可能性。

針對近年盛行的減肥藥物與針劑療法，王必勝也提醒，近期研究顯示，停藥後的復胖率明顯高於透過飲食控制與運動減重者，因此真正關鍵仍在於建立能長期維持的生活型態，而非短期快速瘦身。

貼文曝光後，吸引大量網友留言回應，不少人直呼「判若兩人」、「太勵志了」、「靠自己運動瘦下來才是真的」，也有網友幽默形容「第一張有鬆獅犬的fu」、「真的瘦好多」、「帥爆了！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康