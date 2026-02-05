快訊

新北動保處票選冠軍路線一日遊今開團 推寵物友善旅遊及模範飼主公約

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今日參與寵物旅遊活動共計17位民眾及17隻寵物，還提供每位毛寶貝寵物友善旅遊大禮包，內容包含寵物清潔濕紙巾、拾便袋、外出水壺及寵物零食，讓毛寶貝安心出遊。記者江婉儀／攝影
新北市動保處今辦理票選冠軍路線一日遊「淡水漁人碼頭及淡水老街」體驗團，邀請參與投票民眾攜帶愛犬參加寵物友善旅遊。新北市寵物友善店家已涵蓋新北各行政區，類型包含餐飲業、住宿業、一般零售業、觀光景點及其他毛寶貝可入內空間，目前已有930家店家加入。

今日參與寵物旅遊活動共計17位民眾及17隻寵物，活動中由飼主共同宣讀需繫牽繩、隨手清理、不吵鬧等模範飼主公約內容。上車前，動保處逐一為每隻寵物進行晶片掃描，確認已完成植入晶片、絕育及施打狂犬病疫苗等規定，還提供每位毛寶貝寵物友善旅遊大禮包，內容包含寵物清潔濕紙巾、拾便袋、外出水壺及寵物零食，讓毛寶貝安心出遊。

動保處表示，此次票選冠軍路線景點包含淡水在地餐廳、特色老街，以及漁人碼頭、淡水老街、渡船頭等知名地標。沿線寵物友善店家除開放寵物入內，也提供寵物飲水補給，戶外更設有樹屋、水管屋等寬廣

拍照區域。透過實際體驗與全面檢視，協助飼主選擇安全、舒適的消費環境，讓民眾親身感受新北市寵物友善旅遊氛圍。

動保處表示，為打造寵物友善城市，已邀集不同服務類型業者，共計930間商家加入寵物友善店家行列，並詳細區分行政區位置、店家屬性、是否僅可推車進入、是否開放寵物落地但須繫牽繩等相關規範，另標示是否提供寵物伙食、便袋、休息區、專人看管或相關設備等服務，方便民眾依需求尋找合適的寵物友善店家。

另外，今年將持續邀請更多店家加入，目標突破千家，並於達標後辦理商家抽大獎活動。為鼓勵民眾攜帶毛寶貝前往寵物友善店家消費，即日起至2月底止，凡攜寵物至新北寵物友善店家消費，並於動保處官方臉書貼文留言，即可獲得精美寵物牽繩一份。「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」已刊登於動保處網站，供民眾方便查詢。

新北市動保處今辦理票選冠軍路線一日遊「淡水漁人碼頭及淡水老街」體驗團，邀請參與投票民眾攜帶愛犬參加寵物友善旅遊。記者江婉儀／攝影
寵物 淡水 觀光
