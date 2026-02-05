陽明山花季今開幕！花鐘廣場花開約5成 最佳賞花期還要再等等

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。記者楊正海／攝影
2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。記者楊正海／攝影

2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。今年花季以「春光花語」為主題，透過花卉景觀、竹編裝置與感官體驗的整合，展現花季多元樣貌。

今天花鐘廣場附近的花況，已開約5成。其他地區尚未綻放，視氣溫狀況，預計春節期間花況會比較好。

北市副市長張溫德表示，陽明山花季一直是台北市最具代表性的春季活動之一，台北60幾年的傳統，每年櫻花、杜鵑、茶花等花卉依序綻放，今年在延續賞花傳統，也嘗試跳脫以往活動形式，將工藝創作、氣味記憶與永續環保理念納入整體策展思考，為花季注入嶄新的文化層次。

公園處表示，今年陽明山花季特別邀請台灣竹工藝藝術家林靖格老師參與創作，於陽明公園周邊展出兩件大型竹編裝置藝術作品「花開向好」與「迎光上行」。林靖格近年活躍於國內外藝文與設計領域，並榮獲美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）概念設計類及景觀設計類鉑金獎肯定。

除了視覺上的花景呈現，今年陽明山花季首度與台灣最大的香氛製造單位亞洲香研所，推出「陽明山花季 × 亞洲香研所」跨界聯名企劃，將氣味正式納入花季體驗，開創城市花季嶄新的感官敘事。

公園處指出，亞洲香研所長期投入香氛研發與氣味應用，具備深厚的專業製香實力，本次聯名特別從陽明山的自然環境、花卉意象與山林氣息中汲取靈感，將春日花季轉化為可被保存、被分享的氣味作品。

北市公園處長藍舒凢表示，今年陽明山花季也以「永續、低碳、環境友善」為核心主軸，從裝置藝術材質選擇、活動規劃到宣傳品製作，皆納入環保思維。竹編裝置選用天然材料創作，香氛體驗強調節制製作與自然意象，活動設計亦鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具上山，減少對山區環境的負擔。

公園處提醒，山區停車位有限，建議民眾多利用大眾運輸前往，並共同維護花卉景觀與環境整潔，讓美好的春天得以延續。更多活動資訊與花況更新，請至「花 IN 台北」官網或陽明山花季官方粉絲專頁查詢。

2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。記者楊正海／攝影
2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。記者楊正海／攝影
2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。記者楊正海／攝影
2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。記者楊正海／攝影
2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。記者楊正海／攝影
2026年陽明山花季上午於在花鐘廣場揭幕，花季展期至3月15日。記者楊正海／攝影

