物價飆漲年關難過 新竹市養雞協會率先宣布凍漲

年關近了，民眾開始採買年貨準備過年，但物價飆漲讓家庭主婦很揪心。新竹市養雞協會今天率先宣布，雖然全台雞價還有兩波醞釀漲勢，但為讓新竹鄉親過個好年，會員們決定農曆年前雞價凍漲。

新竹市養雞協會理事長蘇益民、創會長蘇永勝表示，從去年九月到現在，平均一隻雞的產地批發價已經漲了60元，漲幅超過兩成，而市場零售價漲幅更大。因供需問題、養雞成本上揚及過年拜拜季節性因素，全台雞價還有兩波醞釀漲勢，這對一般小市民來說壓力很大。

蘇永勝說，新竹市養雞協會的會員都是自產自銷，本身就是大盤商，為了嘉惠鄉親便宜採辦年貨，因此決定在農曆新年前凍漲價格，提供預購、自行取貨（2月14日、2月15日）的方式，滿足市民過年需求。

蘇益民表示，以「拜天公」需要的煮熟閹公雞來說，養雞協會自產自銷的售價，比起零售市場的價格，ㄧ隻雞要便宜至少500元，差價很大。