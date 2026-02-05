快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

物價飆漲年關難過 新竹市養雞協會率先宣布凍漲

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市養雞協會今天率先宣布，雖然全台雞價還有兩波蘊釀漲勢，但為讓新竹鄉親過個好年，會員們決定農曆年前雞價凍漲。圖／新竹市養雞協會提供
新竹市養雞協會今天率先宣布，雖然全台雞價還有兩波蘊釀漲勢，但為讓新竹鄉親過個好年，會員們決定農曆年前雞價凍漲。圖／新竹市養雞協會提供

年關近了，民眾開始採買年貨準備過年，但物價飆漲讓家庭主婦很揪心。新竹市養雞協會今天率先宣布，雖然全台雞價還有兩波醞釀漲勢，但為讓新竹鄉親過個好年，會員們決定農曆年前雞價凍漲。

新竹市養雞協會理事長蘇益民、創會長蘇永勝表示，從去年九月到現在，平均一隻雞的產地批發價已經漲了60元，漲幅超過兩成，而市場零售價漲幅更大。因供需問題、養雞成本上揚及過年拜拜季節性因素，全台雞價還有兩波醞釀漲勢，這對一般小市民來說壓力很大。

蘇永勝說，新竹市養雞協會的會員都是自產自銷，本身就是大盤商，為了嘉惠鄉親便宜採辦年貨，因此決定在農曆新年前凍漲價格，提供預購、自行取貨（2月14日、2月15日）的方式，滿足市民過年需求。

蘇益民表示，以「拜天公」需要的煮熟閹公雞來說，養雞協會自產自銷的售價，比起零售市場的價格，ㄧ隻雞要便宜至少500元，差價很大。

新竹 過年 售價
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新竹市延攬職棒名將、清大副教授林琨瀚擔任副市長

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

《窒友梅根》走進現實？具身AI的信任保衛戰 椰棗科技築起安全防線

陳見賢戰新竹縣長對「藍白合」表樂觀 讚邱臣遠優秀

相關新聞

人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文分享了一次特別的用餐經歷。她表示，某個星期一晚上前往台中麗寶福容大飯店的吃到飽餐廳用餐時，竟發現整個餐廳空空蕩蕩，全場只有他們一家人在用餐。

周末迎濕冷寒流！最凍探5度低溫 台北估9.8度…日本旅遊恐暴風雪亂行程

周末將有寒流來襲，全台都會寒冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing C...

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

騎共享機車也能中大獎 最幸運騎士花7分鐘、11元就千萬入帳

電動機車龍頭Gogoro旗下共享機車服務GoShare日前首見千萬發票得主，Gogoro表示，該名用戶於高雄市區租借Go...

明晚變天急轉濕冷…周末寒流籠罩全台 最凍時間點曝

今天各地天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。各地高溫...

180公斤九龍金如意市值「暴漲至9億」廟方內殿展示替代品 真品鎖保險櫃

國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。