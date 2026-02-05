聽新聞
貧血、腎功能不全、骨頭痛別輕忽 新竹台大分院揪出多發性骨髓瘤
新竹一名80多歲老翁先前因慢性腎臟病合併腸胃道出血住院治療，返家後由家人照護，未料短時間內再度出現嚴重貧血，轉至新竹台大分院急診室，抽血檢查發現血紅素僅剩 4.2 g/dL。經醫療團隊評估後，揪出導致反覆貧血與出血的真正病因為多發性骨髓瘤，並採用健保給付的標靶藥物治療，讓病情獲得有效控制，貧血與腸胃道出血明顯改善，順利返家休養。
新竹台大分院指出，老翁住院期間，醫療團隊進一步評估發現，其腎功能惡化情形與原有慢性腎臟病進展並不相符，研判可能另有潛在病因，因此安排免疫蛋白電泳檢查，檢出異常免疫球蛋白。同時，老翁長期有腰背疼痛情形，影像檢查顯示腰椎與胸椎已有多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，臨床高度懷疑為多發性骨髓瘤。
新竹台大分院表示，在進一步檢查前，老翁與家屬對侵入性檢查風險有所顧慮，經醫療團隊完整說明檢查必要性與可能風險，並充分溝通後完成骨髓檢查，最終確認診斷為多發性骨髓瘤。後續治療採用健保給付之標靶藥物，不僅有效控制骨髓瘤病情，也同步改善因腎臟病相關血管異常增生所引起的腸胃道出血，達到一種藥物、雙重治療效果。
新竹台大分院血液腫瘤科醫師陳建源指出，多發性骨髓瘤常見病徵包含貧血、腎功能不全、骨頭疼痛或反覆骨折，以及高血鈣，好發於中老年族群，症狀容易被誤認為老化、退化性骨病變或慢性病惡化，導致延誤診斷。隨著治療持續進步，目前已可透過健保給付的標靶藥物、免疫調節藥物合併類固醇治療，並依病人狀況搭配輸血、骨骼與腎臟照護等支持性治療，有助於穩定病情並降低併發症風險。
陳建源提醒，中老年族群若出現不明原因貧血、腎功能突然惡化、長期腰背疼痛或不明原因骨折，以及高血鈣引起的倦怠、食慾不振等情形，應及早就醫檢查評估，把握治療時機。
