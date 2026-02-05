快訊

貧血、腎功能不全、骨頭痛別輕忽 新竹台大分院揪出多發性骨髓瘤

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
X光影像顯示，病患罹患多發性骨髓瘤，腰椎及胸椎已出現多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，顯示疾病對骨骼造成明顯影響。圖／新竹台大分院提供
X光影像顯示，病患罹患多發性骨髓瘤，腰椎及胸椎已出現多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，顯示疾病對骨骼造成明顯影響。圖／新竹台大分院提供

新竹一名80多歲老翁先前因慢性腎臟病合併腸胃道出血住院治療，返家後由家人照護，未料短時間內再度出現嚴重貧血，轉至新竹台大分院急診室，抽血檢查發現血紅素僅剩 4.2 g/dL。經醫療團隊評估後，揪出導致反覆貧血與出血的真正病因為多發性骨髓瘤，並採用健保給付的標靶藥物治療，讓病情獲得有效控制，貧血與腸胃道出血明顯改善，順利返家休養。

新竹台大分院指出，老翁住院期間，醫療團隊進一步評估發現，其腎功能惡化情形與原有慢性腎臟病進展並不相符，研判可能另有潛在病因，因此安排免疫蛋白電泳檢查，檢出異常免疫球蛋白。同時，老翁長期有腰背疼痛情形，影像檢查顯示腰椎與胸椎已有多節壓迫性骨折，並合併高血鈣表現，臨床高度懷疑為多發性骨髓瘤。

新竹台大分院表示，在進一步檢查前，老翁與家屬對侵入性檢查風險有所顧慮，經醫療團隊完整說明檢查必要性與可能風險，並充分溝通後完成骨髓檢查，最終確認診斷為多發性骨髓瘤。後續治療採用健保給付之標靶藥物，不僅有效控制骨髓瘤病情，也同步改善因腎臟病相關血管異常增生所引起的腸胃道出血，達到一種藥物、雙重治療效果。

新竹台大分院血液腫瘤科醫師陳建源指出，多發性骨髓瘤常見病徵包含貧血、腎功能不全、骨頭疼痛或反覆骨折，以及高血鈣，好發於中老年族群，症狀容易被誤認為老化、退化性骨病變或慢性病惡化，導致延誤診斷。隨著治療持續進步，目前已可透過健保給付的標靶藥物、免疫調節藥物合併類固醇治療，並依病人狀況搭配輸血、骨骼與腎臟照護等支持性治療，有助於穩定病情並降低併發症風險。

陳建源提醒，中老年族群若出現不明原因貧血、腎功能突然惡化、長期腰背疼痛或不明原因骨折，以及高血鈣引起的倦怠、食慾不振等情形，應及早就醫檢查評估，把握治療時機。

新竹台大分院血液腫瘤科醫師陳建源向病患說明病情現況及返家休養注意事項。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院血液腫瘤科醫師陳建源向病患說明病情現況及返家休養注意事項。圖／新竹台大分院提供

腎臟病 新竹 台大
相關新聞

人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文分享了一次特別的用餐經歷。她表示，某個星期一晚上前往台中麗寶福容大飯店的吃到飽餐廳用餐時，竟發現整個餐廳空空蕩蕩，全場只有他們一家人在用餐。

周末迎濕冷寒流！最凍探5度低溫 台北估9.8度…日本旅遊恐暴風雪亂行程

周末將有寒流來襲，全台都會寒冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing C...

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

騎共享機車也能中大獎 最幸運騎士花7分鐘、11元就千萬入帳

電動機車龍頭Gogoro旗下共享機車服務GoShare日前首見千萬發票得主，Gogoro表示，該名用戶於高雄市區租借Go...

明晚變天急轉濕冷…周末寒流籠罩全台 最凍時間點曝

今天各地天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。各地高溫...

180公斤九龍金如意市值「暴漲至9億」廟方內殿展示替代品 真品鎖保險櫃

國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前...

