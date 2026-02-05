扯！知名連鎖超商拉布簾占騎樓賣年貨 民眾直呼「好囂張」

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德區義勇街兩旁建物騎樓近日被店家商品占用嚴重，甚至有連鎖超商用透明塑膠布簾做隔間，擺放大量春節應景禮盒販售，引發用路人不滿。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德區義勇街兩旁建物騎樓近日被店家商品占用嚴重，甚至有連鎖超商用透明塑膠布簾做隔間，擺放大量春節應景禮盒販售，引發用路人不滿；八德警方表示，轄區員警有掌握狀況，已勸導店家撤除，未來若再犯，將依法開單。

網路平台「Threads」今流傳一段影片，民眾走在八德區義勇街社區大樓一樓，騎樓空間充斥洗衣店的棉被、衣服與機車行的機車、輪胎與水桶，還有連鎖超商放置物流塑膠箱與春節應景商品，布簾隔出的空間將近騎樓一半寬度，讓民眾嘖嘖稱奇；PO網民眾直嘆「台灣騎樓日常」，網友也附和該超商「好囂張」。

八德警方表示，物品擺放騎樓已違反道路交通管理處罰條例第82條1項，可處行為人或雇主1200元以上到2400元以下罰鍰，員警已前往現場，責令商家清空騎樓，未來若再有類似情況就開罰。

騎樓 超商 春節
