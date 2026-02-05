防堵漢他病毒 北市推12行政區同步環境大掃除
台北市日前出現漢他病毒症候群病例，居住於大安區的70多歲男性檢驗確診漢他病毒症候群，住家周邊2隻老鼠驗出漢他病毒陽性。台北市副市長林奕華、衛生局長黃建華、環保局長徐世勳與里長等，上午前往大安區溫州公園參加北市環保局因應漢他病毒啟動攜手跨局處12行政區同步「115年環境清潔周」誓師，一同拚市容迎新春的清潔活動。
借清潔鄰里活動動環保志義工進行環境大掃除，並邀請社區民眾共同參與。同時向民眾重點宣導居家內外易忽略的髒亂死角清理、病媒防治及加強滅鼠等作業，以提升整體環境生活品質。
因應漢他病毒的病媒傳染途徑老鼠，衛生局特別宣導防治鼠患的「三不政策」，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，來防治鼠患，維護良好的居家生活環境。
同時呼籲民眾平時也應留意老鼠可能入侵的路徑，封閉居家周邊鼠洞及縫隙，妥善處理食材、廚餘及寵物飼料，後巷避免堆積廢棄物、紙箱等雜物做好環境清理。
