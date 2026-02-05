快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

防堵漢他病毒 北市推12行政區同步環境大掃除

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
北市環保局因應漢他病毒啟動攜手跨局處12行政區同步誓師，邀請環保志義工、社區民眾與清潔隊一同環境大掃除。記者黃義書／攝影
北市環保局因應漢他病毒啟動攜手跨局處12行政區同步誓師，邀請環保志義工、社區民眾與清潔隊一同環境大掃除。記者黃義書／攝影

台北市日前出現漢他病毒症候群病例，居住於大安區的70多歲男性檢驗確診漢他病毒症候群，住家周邊2隻老鼠驗出漢他病毒陽性。台北市副市長林奕華、衛生局長黃建華、環保局長徐世勳與里長等，上午前往大安區溫州公園參加北市環保局因應漢他病毒啟動攜手跨局處12行政區同步「115年環境清潔周」誓師，一同拚市容迎新春的清潔活動。

借清潔鄰里活動動環保志義工進行環境大掃除，並邀請社區民眾共同參與。同時向民眾重點宣導居家內外易忽略的髒亂死角清理、病媒防治及加強滅鼠等作業，以提升整體環境生活品質。

因應漢他病毒的病媒傳染途徑老鼠，衛生局特別宣導防治鼠患的「三不政策」，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，來防治鼠患，維護良好的居家生活環境。

同時呼籲民眾平時也應留意老鼠可能入侵的路徑，封閉居家周邊鼠洞及縫隙，妥善處理食材、廚餘及寵物飼料，後巷避免堆積廢棄物、紙箱等雜物做好環境清理。

北市環保局因應漢他病毒啟動攜手跨局處，12行政區同步誓師，邀請環保志義工、社區民眾與清潔隊一同環境大掃除。記者黃義書／攝影
北市環保局因應漢他病毒啟動攜手跨局處，12行政區同步誓師，邀請環保志義工、社區民眾與清潔隊一同環境大掃除。記者黃義書／攝影
北市環保局因應漢他病毒啟動攜手跨局處誓師，宣導防治鼠患的「三不政策」，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，來防治鼠患，維護良好的居家生活環境。記者黃義書／攝影
北市環保局因應漢他病毒啟動攜手跨局處誓師，宣導防治鼠患的「三不政策」，不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，來防治鼠患，維護良好的居家生活環境。記者黃義書／攝影
台北市副市長林奕華（中）與里長等，上午前往大安區溫州公園参加北市環保局「115年環境清潔週誓師活動」誓師，一同拚市容迎新春的清潔活動。記者黃義書／攝影
台北市副市長林奕華（中）與里長等，上午前往大安區溫州公園参加北市環保局「115年環境清潔週誓師活動」誓師，一同拚市容迎新春的清潔活動。記者黃義書／攝影

漢他病毒 衛生局 老鼠
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

綠廉政會決議北市議員陳怡君停權2年半 年底無法代表民進黨參選

北市男跨北車忠孝西路天橋 警、消急拉人

民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

屋主別再撐了！理事長：錯過這一波 只會面對更長盤整期

相關新聞

人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文分享了一次特別的用餐經歷。她表示，某個星期一晚上前往台中麗寶福容大飯店的吃到飽餐廳用餐時，竟發現整個餐廳空空蕩蕩，全場只有他們一家人在用餐。

周末迎濕冷寒流！最凍探5度低溫 台北估9.8度…日本旅遊恐暴風雪亂行程

周末將有寒流來襲，全台都會寒冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing C...

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

騎共享機車也能中大獎 最幸運騎士花7分鐘、11元就千萬入帳

電動機車龍頭Gogoro旗下共享機車服務GoShare日前首見千萬發票得主，Gogoro表示，該名用戶於高雄市區租借Go...

明晚變天急轉濕冷…周末寒流籠罩全台 最凍時間點曝

今天各地天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。各地高溫...

180公斤九龍金如意市值「暴漲至9億」廟方內殿展示替代品 真品鎖保險櫃

國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。