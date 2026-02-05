聽新聞
影／新北馬崗潮間帶突現大批死魚 疑有人下毒里長嘆「恐怖啊！」
馬岡海蝕平台潮間帶生態相當豐富，也是福連里當地居民的守護海洋場域，平時也有學校到場當成自然生態環境教育場域，但昨天上午當地民眾發現大量魚屍遍布潮間帶、淺水水域都相當氣憤，痛斥下毒者「生態殺手」。
「為了抓海蟲，其他魚統統死，可憐啊，造成潮間帶生態浩劫。」福連里里長吳文益說，潮間帶有很多魚類生態，但很多魚類、海鰻、海兔、螃蟹、彈塗魚、烏魚苗等都死了，潮間帶棲息的物種全都無一倖免，這裡也長有很多海菜，擔心有藥物殘留，呼籲這幾天都不要來採。他很擔心有不少白鷺鷥來吃死魚，擔心會有不測。
海裡有很多像蚯蚓的沙蠶（俗稱海蟲），習性多躲在礁岩底下，吳文益說，不肖人士疑利用為石碳酸的化學藥劑逼出躲在石縫裡的海蟲捕捉後販售牟利，可用來當釣餌釣黑毛、牛仔魚、春仔魚等。為了抓海蟲下毒，讓其他生物無辜喪命，「恐怖啊，整個潮間帶魚都死亡！」類似情況已經不是第一次發生，希望市府嚴查凶手。
居民到潮間帶搶救海鰻、螃蟹等生物，很多還奄奄一息。潮間帶的海水受到化學藥劑影響，岸際海域尚有奄奄一息的海兔，新北市環保局到現場採樣檢測水質。
宜蘭羅東高中老師劉佳勳說，魚蟹等生物突然大量死亡，看起來不像天氣、海水等因素的自然死亡，疑有不明藥物因素造成，這裡的生態相當豐富，尤其還有很多海兔等，相當難得。
環保局人員表示，昨天下午採集時水溫攝氏23度，現場主要了解有沒有劇毒反應，但因已過一段時間，現場聞並沒有特別的味道，已經採樣，待採樣化驗結果才能判定汙染源，並會調監視器追查，也希望民眾提供線索。
