好天氣要掰了…明天鋒面周六寒流驟轉濕冷 台灣「凍番薯」將再現

今天台灣各地仍然是溫暖舒適的天氣，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，中午前後可能感覺有點熱，不過接下來天氣將有明顯變化。明天受到鋒面通過的影響，中部以北地區、東半部地區降雨機率增加，周末預計將有一波明顯的寒流南下，周末期間各地氣溫明顯下降，天氣會變得相當寒冷。預計這波寒流最冷的時間會在周日至下周一清晨，要提前做好防寒準備。

台灣附近天氣現況，她說，雖然有些水氣，但是影響不是很明顯。昨晚在菲律賓東方海面形成今年第二號颱風，不過這個颱風未來會在很難邊的位置，通過菲律賓群島，所以對台灣沒有直接影響。

謝佩芸表示，台灣上空在東半部地區有一些雲系，台灣海峽這一側有一些中層水氣在通過，這些水氣今天清晨為局部地區帶來零星飄雨，整體來說降雨狀況不是太明顯。台灣上空今天雲量不多，大部分地區多雲到晴、可見陽光的天氣為主。

今天天氣預測，謝佩芸說，整體來說降雨不多，西半部地區可見陽光，不過在沿海地方可能雲比較多的時候偶爾會有滴雨或飄雨的狀況，累積雨量不會非常明顯。東半部地區預計下半天東南部到恆春半島、南花蓮，降雨狀況會稍微增加一些，但雨勢不會太大。

今天白天各地高溫普遍偏高，謝佩芸表示，在宜花東地區約24至25度，中北部地區高溫27至28度，南部地區甚至可以來到30度。中午前後感受溫暖、甚至有些微熱的狀況，外出衣著要適時調整。

未來天氣，謝佩芸表示，台灣北方有鋒面系統在建立，這道鋒面系統預計明天通過台灣上空，明天隨著鋒面通過，水氣變得比較多。鋒面通過之後，後方冷高壓也隨之南下，這波冷高壓將帶來明顯的冷空氣。目前評估冷空氣強度可來到寒流等級。

謝佩芸表示，冷空氣影響的時間，是在周六至下周一清晨。下周一白天之後，高壓系統逐漸出海，下周二寒流減弱，整體氣溫回升。

溫度趨勢，謝佩芸表示，未來幾天溫度起伏非常劇烈，今天各地中午前後偏暖，大部分地區可以來到25度以上，甚至局部地區接近30度。明天隨著鋒面通過，雲量變得比較多，甚至有些地方開始下雨，白天高溫和今天相比會有些微下降，但整體來說還在舒適範圍，高溫在22度至26度之間。

但是謝佩芸表示，到了周六，寒流開始南下，北台灣溫度明顯下降，愈晚愈冷；中南部地區也有逐漸降溫趨勢，雖然周六白天還沒有這麼冷，但高溫只有20度附近，都是逐漸轉涼轉冷的。周日各地整天明顯偏冷，北台灣白天高溫12、13度左右，轉冷的感覺非常明顯，中部地區白天高溫15度以下，南部高溫只有18度以下，各地氣溫降幅非常劇烈。

謝佩芸說，預計最明顯偏冷的時間是周日至下周一清晨，雖然常常最冷的時候是清晨前後，但是周日因為有些地方降雨比較明顯，所以部分地區最低溫可能出現在周日下半天，很多地方都會出現10度以下低溫，要注意保暖。下周一白天溫度雖然會比周日稍微回升，但是一整天高溫北部只有15度以下，中南部在20度以下，仍是相當冷。要到下周二白天之後寒流減弱，氣溫才會有回升趨勢。

下周三、下周四又會有下一波冷空氣南下，謝佩芸表示，目前評估可能是東北季風到接近大陸冷氣團的等級。北台灣溫度下周三之後又會有下降趨勢，後期天氣待持續觀察。

降雨趨勢，謝佩芸表示，明天鋒面通過，降雨情形會增加，北部地區、東半部地區降雨機率提高，尤其明天吹北風，在北海岸下雨狀況會比較多一些。西半部山區、中南部平地，也會有局部或零星降雨出現。

謝佩芸表示，周六鋒面的水氣通過了，不過整個冷空氣下來的時候，迎風面北台灣、東半部地區到恆春半島，還是會有局部短暫雨，另外西半部山區周六仍然會有短暫雨現象發生。周日水氣趨勢上漸漸減少，但是桃園以北、東半部地區、中南部山區還是會有零星降雨。

下周一之後水氣更為減少，天氣會漸漸回復比較穩定的型態，但是謝佩芸表示，台灣上空沒有到非常晴朗，雲量還是比較多一些，所以下周一、下周二雲量偏多，降雨狀況比較少。

明天開始受到鋒面的影響，謝佩芸表示，明天、周六水氣多，外出攜帶雨具備用。周六開始，寒流來襲，各地明顯轉冷，和今明兩天相比氣溫落差非常大，要做好防寒準備。尤其周日至下周一清晨是最冷的時候。

降雪機率方面，謝佩芸表示，北部、東北部1500公尺左右的山區，如果溫度比較低、配合水氣的話，降雪高度可能在更低一些。中部、東部2500公尺以上山區也會有降雪機率。周末兩天高山地區容易結冰，上山活動一定要注意安全。

謝佩芸表示，明天金馬地區、中部以北地區還是有可能出現局部霧或低雲的機會。明天開始風浪逐漸增加，尤其周末兩天，台灣各沿海風強浪大，海邊活動務必特別注意安全、適時調整行程。

謝佩芸說，中部以北地區、南部近山區都有機會來到10度以下，也就是會出現個位數低溫，中央氣象署明天就會發布低溫特報，提醒民眾接下來可能呈現的低溫和要注意的狀況。將會是非常有感的轉冷，務必做好防寒的準備。