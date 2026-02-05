快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

好天氣要掰了…明天鋒面周六寒流驟轉濕冷 台灣「凍番薯」將再現

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
明天開始受到鋒面的影響，水氣多，外出攜帶雨具備用。周六開始寒流來襲，各地明顯轉冷，和今明兩天相比氣溫落差非常大，要做好防寒準備。本報資料照片
明天開始受到鋒面的影響，水氣多，外出攜帶雨具備用。周六開始寒流來襲，各地明顯轉冷，和今明兩天相比氣溫落差非常大，要做好防寒準備。本報資料照片

今天台灣各地仍然是溫暖舒適的天氣，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，中午前後可能感覺有點熱，不過接下來天氣將有明顯變化。明天受到鋒面通過的影響，中部以北地區、東半部地區降雨機率增加，周末預計將有一波明顯的寒流南下，周末期間各地氣溫明顯下降，天氣會變得相當寒冷。預計這波寒流最冷的時間會在周日至下周一清晨，要提前做好防寒準備。

台灣附近天氣現況，她說，雖然有些水氣，但是影響不是很明顯。昨晚在菲律賓東方海面形成今年第二號颱風，不過這個颱風未來會在很難邊的位置，通過菲律賓群島，所以對台灣沒有直接影響。

謝佩芸表示，台灣上空在東半部地區有一些雲系，台灣海峽這一側有一些中層水氣在通過，這些水氣今天清晨為局部地區帶來零星飄雨，整體來說降雨狀況不是太明顯。台灣上空今天雲量不多，大部分地區多雲到晴、可見陽光的天氣為主。

今天天氣預測，謝佩芸說，整體來說降雨不多，西半部地區可見陽光，不過在沿海地方可能雲比較多的時候偶爾會有滴雨或飄雨的狀況，累積雨量不會非常明顯。東半部地區預計下半天東南部到恆春半島、南花蓮，降雨狀況會稍微增加一些，但雨勢不會太大。

今天白天各地高溫普遍偏高，謝佩芸表示，在宜花東地區約24至25度，中北部地區高溫27至28度，南部地區甚至可以來到30度。中午前後感受溫暖、甚至有些微熱的狀況，外出衣著要適時調整。

未來天氣，謝佩芸表示，台灣北方有鋒面系統在建立，這道鋒面系統預計明天通過台灣上空，明天隨著鋒面通過，水氣變得比較多。鋒面通過之後，後方冷高壓也隨之南下，這波冷高壓將帶來明顯的冷空氣。目前評估冷空氣強度可來到寒流等級。

謝佩芸表示，冷空氣影響的時間，是在周六至下周一清晨。下周一白天之後，高壓系統逐漸出海，下周二寒流減弱，整體氣溫回升。

溫度趨勢，謝佩芸表示，未來幾天溫度起伏非常劇烈，今天各地中午前後偏暖，大部分地區可以來到25度以上，甚至局部地區接近30度。明天隨著鋒面通過，雲量變得比較多，甚至有些地方開始下雨，白天高溫和今天相比會有些微下降，但整體來說還在舒適範圍，高溫在22度至26度之間。

但是謝佩芸表示，到了周六，寒流開始南下，北台灣溫度明顯下降，愈晚愈冷；中南部地區也有逐漸降溫趨勢，雖然周六白天還沒有這麼冷，但高溫只有20度附近，都是逐漸轉涼轉冷的。周日各地整天明顯偏冷，北台灣白天高溫12、13度左右，轉冷的感覺非常明顯，中部地區白天高溫15度以下，南部高溫只有18度以下，各地氣溫降幅非常劇烈。

謝佩芸說，預計最明顯偏冷的時間是周日至下周一清晨，雖然常常最冷的時候是清晨前後，但是周日因為有些地方降雨比較明顯，所以部分地區最低溫可能出現在周日下半天，很多地方都會出現10度以下低溫，要注意保暖。下周一白天溫度雖然會比周日稍微回升，但是一整天高溫北部只有15度以下，中南部在20度以下，仍是相當冷。要到下周二白天之後寒流減弱，氣溫才會有回升趨勢。

下周三、下周四又會有下一波冷空氣南下，謝佩芸表示，目前評估可能是東北季風到接近大陸冷氣團的等級。北台灣溫度下周三之後又會有下降趨勢，後期天氣待持續觀察。

降雨趨勢，謝佩芸表示，明天鋒面通過，降雨情形會增加，北部地區、東半部地區降雨機率提高，尤其明天吹北風，在北海岸下雨狀況會比較多一些。西半部山區、中南部平地，也會有局部或零星降雨出現。

謝佩芸表示，周六鋒面的水氣通過了，不過整個冷空氣下來的時候，迎風面北台灣、東半部地區到恆春半島，還是會有局部短暫雨，另外西半部山區周六仍然會有短暫雨現象發生。周日水氣趨勢上漸漸減少，但是桃園以北、東半部地區、中南部山區還是會有零星降雨。

下周一之後水氣更為減少，天氣會漸漸回復比較穩定的型態，但是謝佩芸表示，台灣上空沒有到非常晴朗，雲量還是比較多一些，所以下周一、下周二雲量偏多，降雨狀況比較少。

明天開始受到鋒面的影響，謝佩芸表示，明天、周六水氣多，外出攜帶雨具備用。周六開始，寒流來襲，各地明顯轉冷，和今明兩天相比氣溫落差非常大，要做好防寒準備。尤其周日至下周一清晨是最冷的時候。

降雪機率方面，謝佩芸表示，北部、東北部1500公尺左右的山區，如果溫度比較低、配合水氣的話，降雪高度可能在更低一些。中部、東部2500公尺以上山區也會有降雪機率。周末兩天高山地區容易結冰，上山活動一定要注意安全。

謝佩芸表示，明天金馬地區、中部以北地區還是有可能出現局部霧或低雲的機會。明天開始風浪逐漸增加，尤其周末兩天，台灣各沿海風強浪大，海邊活動務必特別注意安全、適時調整行程。

謝佩芸說，中部以北地區、南部近山區都有機會來到10度以下，也就是會出現個位數低溫，中央氣象署明天就會發布低溫特報，提醒民眾接下來可能呈現的低溫和要注意的狀況。將會是非常有感的轉冷，務必做好防寒的準備。

高溫 鋒面 寒流
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台中濃霧特報！今晴暖上看30度高溫 周末寒流挾雨勢強襲全台低溫墜個位數

今明晴暖周六寒流殺到 吳德榮：急探6度低溫台北10度 太平山有望追雪

周末寒流籠罩全台急凍3天 先濕冷再轉乾冷恐探極端低溫

周末恐寒流襲台…本周溫度起伏如雲霄飛車 2種地區更嚴寒低溫

相關新聞

人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文分享了一次特別的用餐經歷。她表示，某個星期一晚上前往台中麗寶福容大飯店的吃到飽餐廳用餐時，竟發現整個餐廳空空蕩蕩，全場只有他們一家人在用餐。

周末迎濕冷寒流！最凍探5度低溫 台北估9.8度…日本旅遊恐暴風雪亂行程

周末將有寒流來襲，全台都會寒冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing C...

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

騎共享機車也能中大獎 最幸運騎士花7分鐘、11元就千萬入帳

電動機車龍頭Gogoro旗下共享機車服務GoShare日前首見千萬發票得主，Gogoro表示，該名用戶於高雄市區租借Go...

明晚變天急轉濕冷…周末寒流籠罩全台 最凍時間點曝

今天各地天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。各地高溫...

180公斤九龍金如意市值「暴漲至9億」廟方內殿展示替代品 真品鎖保險櫃

國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。