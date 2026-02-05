年節旅遊新玩法！「來台北有購嗨」讓逛台北變成抽獎行程

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，登錄消費金額已突破達42億元。 圖／臺北市政府 提供

買東西、吃美食、逛街旅遊，順手登錄發票就能參加抽獎，還有機會把千萬現金帶回家！臺北市政府主辦的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」啟動以來，成功吸引全台民眾把消費行程「集中到台北」，成為今年年節檔期最具討論度的消費活動之一。

登錄超簡單、獎項超有感

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」主打「消費即參與」，民眾只要單筆消費滿200元，透過雲端發票自動匯入即可完成登錄，不需要額外填寫複雜資料，吃飯、買年貨、逛街、旅遊，全都能累積抽獎序號。

因為門檻低、流程順，活動啟動2個月，登錄消費金額就達42億元，較前一屆活動成長4成以上，刷新歷年紀錄，同時被登錄發票的店家數也達3萬1千多家，成功帶動台北消費熱潮。

活動規劃週週抽、月月抽與達標加碼抽，截至115年1月底已完成13次抽獎，從現金禮券、最新款 iPhone 17 Pro、藍牙喇叭、海外機票到台積電股票通通送出，最終還將抽出「獨得千萬現金」幸運得主，逛街時多了一種「隨時可能中大獎」的期待感。

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」，已累積13次抽獎作業，圖中為台北市長蔣萬安。 圖／臺北市政府 提供

南北民眾一起玩 台北成為最強消費集散地

這場抽獎活動的魅力不只留在台北市內。根據統計，約四成參與民眾來自外縣市，新北、桃園、台中、基隆與高雄都是主要來源。不少人特地北上採買年貨、安排一日或兩日行程，把消費、旅遊與抽獎一次完成，讓台北成為全台最熱鬧的消費集散地。

年貨採買不再只逛一條街 10條動線一次玩透

配合年節檔期，迪化街年貨大街自115年1月31日正式起跑，北市府同步推出「10 條年節採買動線」，讓民眾依照需求與時間彈性安排走春行程。

想感受傳統年味，可從迪化街一路逛到霞海城隍廟，採買乾貨、糖果與南北貨；偏好生鮮與現煮美食的，可前往榮濱商店街；想邊吃邊逛，永康街、四平街與沅陵街都是熱門選擇。

若想一次買齊伴手禮與生活用品，台北後站商圈、華陰街與台北地下街幾乎應有盡有，晚上再到寧夏夜市或艋舺夜市收尾，順遊龍山寺走春祈福，輕鬆排出一趟年味滿滿的台北行程。

白爛貓加持 年貨大街變身最夯打卡點

今年迪化街年貨大街也導入高人氣 IP「白爛貓」，以「馬上趣、馬上購、馬上發」為主題打造限定裝置，吸引年輕族群與親子客群駐足拍照、分享社群。

活動更同步串聯後站、華陰街北車、臺北地下街、榮濱商店街、寧夏及艋舺夜市等9處商圈場域，搭配霞海城隍廟祈福燈籠、生肖主題裝置與街區佈置，讓傳統年貨大街多了趣味與話題性，也進一步帶動人潮停留與消費。

迪化街年貨大街IP升級 白爛貓成為年節最強打卡亮點。 圖／臺北市政府 提供

年節將至，迪化街年貨大街熱鬧滾滾。 圖／臺北市政府 提供

抽獎設計讓消費提早發生、金額提高

台灣經濟研究院九所所長譚瑾瑜指出，「來台北有購嗨」並非透過補貼刺激消費，而是以抽獎誘因，促使原本可能延後或猶豫的消費提早發生，成功放大既有消費動能。從登錄金額結構觀察，參與民眾的消費金額明顯往中高區間集中，顯示客單價同步提升，形成兼具規模與品質的成長。

把人潮與年味留在台北 讓日常消費多一份期待感

臺北市市長蔣萬安表示，推動「來台北有購嗨 消費歡樂抽」，不是要改變民眾消費習慣，而是讓大家在消費時更有期待感。也希望藉由活動，把人潮、年味與城市活力留在台北，帶動商圈與整體經濟持續活絡。

隨著春節腳步逼近，他邀請全台民眾過年前來走一趟，透過單筆消費滿200元的簡單門檻，用最輕鬆的方式，把臺北的年味與滿滿好運一起帶回家。

民眾可透過「來台北有購嗨」官方網站（https://www.gotaipei.taipei/index.php）查詢活動詳情並完成登錄，讓每一筆年節消費，都有機會成為圓夢起點。

