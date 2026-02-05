寒假及新春假期必訪行程 咒術0展好評展出中！

快訊

隨著寒假的開始，以及農曆新年假期即將到來，現正於台北松山文創園區展出的「咒術迴戰劇場版 咒術迴戰 0篇」完整重現「劇場版 咒術迴戰 0篇」中「友誼」與「純愛」交織的情感核心，成為假期期間最受矚目的必看展覽之一。

本次展覽重點之一，聚焦被網友們稱為「幕後神手」的動畫製作公司MAPPA，深度揭密「劇場版 咒術迴戰 0篇」震撼人心的幕後製作魅力。MAPPA以「拳拳到肉」的打戲風格聞名，擅長運用流暢俐落的節奏、線條與強烈的畫面張力，無論是大規模群戰，或是近身格鬥場面，在角色肢體動態與表情的處理上展現出細膩而講究的技巧，讓每一幀畫面都充滿重量感與情緒層次。此次的咒術0展首度於台北公開大量珍貴原畫、分鏡手稿與角色設定資料，並加碼展出動畫第一、第二季的製作內容，讓粉絲們一次回顧系列作品的創作歷程。

展覽同時打造巨型投影沉浸式空間，重現「百鬼夜行」的關鍵戰役，觀眾彷彿置身乙骨憂太與夏油傑理念對峙的最終決戰現場，感受壓倒性的視覺與情緒張力。此外，全場焦點之一的五條悟 1:1 等身模型也驚喜登場，重現拉下眼罩的經典瞬間，成為寒假與新年期間最熱門的拍照打卡點。不論是粉絲朝聖、親子同遊，或想在假期感受一場沉浸式展覽體驗，「咒術迴戰展《劇場版 咒術迴戰 0》篇」都將是今年寒假與農曆新年不可錯過的話題之選。

