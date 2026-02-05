快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
SkyTeam航空飛行挑戰賽，華航奪永續航空燃油轉型獎。圖／華航提供
SkyTeam航空飛行挑戰賽，華航奪永續航空燃油轉型獎。圖／華航提供

華航空於第四屆天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC）」再獲肯定，憑藉首度於台灣添加40%永續航空燃油（SAF）的示範航班，並積極推動在地與國際組織及產業價值鏈轉型影響力，勇奪「組織轉型獎－永續航空燃油轉型影響獎（Organizational Transformation Awards – Transformational Impact through SAF）」，同時也藉由多項創新作為與跨單位團隊協作入圍「年度開創者獎」及「年度團隊獎」，積極展現推動永續創新領導力，並讓世界看見台灣航空業永續競爭力。

本屆航空飛行挑戰集結全球22家航空公司、逾80個航班響應，創歷年最大規模；活動聚焦航線優化、維修改善、減重措施與SAF應用等永續作為，促進盟航間成功經驗交流，共同推動綠色飛行。

華航示範航班以A350-900執飛 CI83１及CI832桃園往返曼谷，台灣出發航段攜手台灣中油公司合作推動在地SAF應用，回程航班向泰國供油商PTTOR採購SAF，展現跨國供應鏈溝通、議和及協作成果；同時導入米其林綠星蔬食餐點及多項環保機上用品，從燃油到機上服務全面落實減碳，展現台灣精緻蔬食與美食文化。

華航今年也獲頒民航局「永續發展獎」，表彰2025年4月率先以CI839高雄飛往曼谷及CI220松山飛往羽田等航班添加SAF，寫下國內SAF試行計畫中最高的國籍航空添加紀錄；同時也榮獲桃園國際機場公司「2025年機場夥伴永續行動競賽」企業組特優獎，不僅在氣候變遷減緩作業績效上持續精進，也在強化整體機隊對極端天氣的適應力、建置氣候預警系統、推動18項一次性塑膠空服用品與包材減量與多項電子化作業等傑出表現，獲得評審委員高度肯定與鼓勵。

華航永續發展成果備受國際肯定，2025 年七度入選「臺灣永續指數」成分股，展現永續治理與財務面的高度競爭力。華航持續深化 SAF 跨界合作與營運應用，攜手產官學界，共同引領台灣航空業邁向淨零未來。

永續 航班 華航
