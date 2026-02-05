快訊

騎共享機車也能中大獎 最幸運騎士花7分鐘、11元就千萬入帳

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
GoShare共享機車上線滿4年，累計騎乘數逾35萬次。圖/本報資料照片
GoShare共享機車上線滿4年，累計騎乘數逾35萬次。圖/本報資料照片

電動機車龍頭Gogoro旗下共享機車服務GoShare日前首見千萬發票得主，Gogoro表示，該名用戶於高雄市區租借GoShare，原價36元，折抵25元推薦騎乘金後僅花費11元，短短騎乘0.7公里、耗時7分22秒，便抱走1000萬元特別獎，出現全台最幸運的共享機車騎士。

Gogoro表示，GoShare系統已自動通知中獎客戶，並同步提醒所有中獎用戶儘速列印發票兌領。

Gogoro表示，GoShare用戶規模截至2025年，會員總數已穩定突破230萬人，累計創造超過5000萬次騎乘次數，總騎乘公里數更突破2.3億公里，等同繞行地球超過5700圈，展現品牌黏著度與服務廣度。

發票 電動機車 特別獎 GoShare Gogoro
