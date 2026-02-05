聽新聞
阿里山花季粉紅風暴來襲 「櫻后」河津櫻盛開揭開首場暖場秀
農曆立春甫過，阿里山花季暖身秀登場。嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖河津櫻迎來盛開高峰，一對被譽為「櫻穀王」與「櫻后」的河津櫻綻放，粉紅花海藍天襯托下爭豔登場，吸引遊客上山追櫻，成為阿里山櫻花季前亮眼焦點。攝影家曾國根說，「樟樹湖穀倉櫻花，花若盛開蝴蝶自來，花紅滿開人潮滿滿」，這片山城粉紅美景與自然生態共舞，成為春節假期攝影與賞花的熱點。
位在梅山鄉太和村樟樹湖、169縣道約10公里處茶園旁，2棵河津櫻樹齡逾16年，海拔超過千公尺。由王姓與林姓茶農同期栽植、細心照料，王姓茶農河津櫻因後來樹下建穀倉，與粉紅櫻花、灰瓦屋頂及層層山巒構成獨特景致，被稱為「櫻穀王」；相隔約20多公尺另1棵河津櫻花況同樣燦爛，被封為「櫻后」，形成櫻王、櫻后相互爭豔迷人畫面。
地方人士指出，「櫻穀王」樹苗當年由「李登輝之友會」贈送竹崎鄉中和國小，再分送家長種植，王姓茶農將其移植茶園悉心管理，成為阿里山區花季前最早、也最吸睛櫻花指標。目前花況滿開。
臉書社群「漫步在雲端的阿里山」也發布「2026阿里山櫻花前線第01報」，點名太和樟樹湖為目前阿里山區花況最佳、人氣最高賞櫻熱點。粉紅河津櫻沿線搭配萬壽菊、緋寒櫻與茶園景觀，層次豐富，堪稱年度最美畫面，但滿開後保鮮期僅約7至10天，氣溫一旦升高，櫻花將迅速轉綠，錯過就得再等一年。
樟樹湖停車空間有限，僅能短暫路邊停靠，請遊客配合現場動線、避免違規停車，注意當地無公廁，最近公廁在奮起湖。賞花拍照時務必愛護櫻花樹，勿觸摸、攀折花枝，以免影響樹木生長，也請注意安全，共同守護這片粉紅山城春日風景。
