寒流周末發威「前後延時3.5天」 這些地區降溫最有感 先濕冷後轉乾冷
周末可能有寒流影響台灣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由各國數值模式模擬結果顯示，強冷空氣預計於周六至下周一報到，前後延時3至3.5天。其中，AIGFS（美國）模式結束還延後至下周二的上午。
此波強冷空氣強度，他說，評估至少在強烈大陸冷氣團等級，最冷時段會落在周日至下周一這段期間；而美國的GFS及AIGFS模式甚至顯示周日當天，還有機會再升級為寒流。
他表示，中部以北、基隆及宜花地區天氣降溫最為有感，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至10度以下區域範圍持續擴大。
「此波強冷空氣先濕冷、後轉乾冷」，他說，尤其是在周日、下周一之後，環境水氣逐漸減少，西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探6度以下，多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
