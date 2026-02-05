KlassiC.、JINS、寶島誰最強？全台十大眼鏡品牌揭曉

不只掌握「視」界 更定義你的風格

走在台灣街頭，你有沒有發現，眼鏡早就不只是「視力輔助工具」，而是穿搭的一部分？俐落的金屬框替上班族增加專業形象，輕量透明框深受學生族群喜愛，而復古粗框一戴上臉，整體氣場立刻到位。一副眼鏡，就能為日常造型畫龍點睛。

近年來，台灣眼鏡市場競爭明顯升溫，從台灣老字號到新興設計品牌，再到日本連鎖眼鏡品牌，各自用不同的設計感、配鏡體驗和服務細節搶占版面。鏡框、鏡片選擇越來越多，驗光與配鏡流程也更講究，還有明星、人氣IP聯名讓話題熱度一路加溫，難怪大家換眼鏡的頻率，常比換手機還勤。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點在台灣設有實體販售通路的十大人氣眼鏡品牌，一次掌握目前市場上最受網友矚目的選擇。

No.1 JINS

JINS在十大人氣眼鏡品牌中獲得網路聲量冠軍，除了台灣設有55間門市以外，中國、香港、菲律賓、美國皆設有營業據點。JINS標榜所有鏡框都是在日本東京設計，不僅眼鏡種類豐富齊全，更嚴格要求遵守「日本品質」，包括強度測試、材料安全性、塗裝厚度及表面剝落測試等都是檢查項目，確保眼鏡送到消費者手中能符合使用需求。

JINS也打破度數越深、鏡片越薄就越貴的既定印象，除了加購彩色鏡片、功能性鏡片或遠近兩用鏡片外，只要選用「薄型非球面鏡片」，不論度數高低皆不需額外加價；多數款式更可當日配鏡、當日取件。售後服務方面，JINS也提供6個月內2次鏡框與鏡片保固，鼻托與鏡框螺絲皆可免費更換。有網友在Threads上特別提及，「我覺得JINS和OWNDAYS速度很快很好，買的眼鏡也都很堅固，不會容易壞」、「我在桃園JINS配的多焦眼鏡，服務及各方面都很好，度數也沒有問題，鏡片我是用日本製的+4,000，耐磨沒容易刮傷的問題」。

No.2 KlassiC.

在社群上擁有高人氣的生活風格品牌KlassiC.，以年輕世代的視角重新詮釋經典設計，擅長揉合韓國、歐美等地的流行文化與鏡框美學，並依亞洲臉型量身打造眼墨鏡款式。品牌持續鑽研細節與配戴體驗，讓消費者不只戴得好看，更能找到真正適合自己的風格。

KlassiC.款式選擇相當齊全，包括由金馬影帝阮經天帥氣詮釋的「輕行者摺疊墨鏡」、兼具輕盈與強韌特性、歷經200道以上工序的「鈦金屬系列」，以及採半手工製成獨一無二的鏡框，質感設計與舒適實戴兼具，以具有主題性與話題性的手法包裝呈現的「HANDMADE.系列」，滿足不同族群與穿搭需求。KlassiC.也推出高CP值的「配到好系列」，主打鏡框+鏡片2,980元配到好，讓學生族與社會新鮮人也能輕鬆擁有質感眼鏡。

KlassiC.也積極與其他藝人、KOL、國際品牌合作，不只跨領域聯名，更深度與IP融合、注重商品細節：像是百萬YouTuber The DoDo Men，BAPE®經典角色BABY MILO®，還有結合GQ及國際銀飾CODY SANDERSON精湛工藝打造的太陽眼鏡等。最近則與日本爆紅動畫《膽大黨》跨次元合作，邀請藝人趙正平、網紅Nina、Cleo、梅亞瑟及兔美演繹不同角色，從眼墨鏡到周邊商品都成為網友討論話題，「收藏價值+1,000,000，瘋掉好愛」、「我想趙哥應該不知道這個動漫，但選角選對了，有像！」

從千元鏡框到萬元鏡片、日常生活到運動機能、眼墨鏡拓展至包袋配件等，透過服務人員詳細解說，驗光團隊專業服務，一站式體驗更加完整到位。值得一提的是，門市還會不定期舉辦主題式線下活動，例如中山形象店就曾邀請人氣歌手周湯豪親臨現場，不僅吸引滿滿逛街人潮，更在社群上引發網友熱烈討論，還有人敲碗「可惡！北中南都辦啦」。

KlassiC.已成為許多消費者的眼墨鏡愛牌，有網友在Google給予五星好評，「不管是之前買的墨鏡還是現在買的眼鏡，每個店員都很細心為你尋找適合的眼鏡，以及驗光師也會告訴你眼鏡該如何保養」。

No.3 OWNDAYS

日本眼鏡品牌OWNDAYS在2014年正式插旗台灣，目前全台共有79間門市，全球據點更是遍及西亞、東南亞及澳洲等地。OWNDAYS提供獨創鏡框樣式，無論任何度數，只要是薄型非球面鏡片都不需額外收費，支付鏡框價格即可配製眼鏡，若有滑雪、戶外活動、使用口罩、3C產品等需求，也可加價特製鏡片，非店內消費鏡框也有鏡片更換服務，結帳後最快20分鐘即可交件。

此外，OWNDAYS擁有完善的商品保固服務，包含1個月換貨保固、1年度數保固、鏡框品質保固等，無論在哪個國家據點都能享有免費眼鏡清潔、調整服務。為了提高服務品質，OWNDAYS內部還有眼鏡加工技師、員工檢定測驗等資格考核。去（2025）年日本男星木村拓哉擔任全球大使，設計BACK in BLACK系列眼鏡與太陽眼鏡，讓台灣網友又驚又喜，「你們是要我買幾副啊，這代言人也找得太對吧～品牌代言他超適合」。

No.4 寶島眼鏡

寶島眼鏡1976年在新北三重發跡，持續在專業、科技、創新、眼睛照護等領域努力，導入法國依視路、德國蔡司驗光儀器，搭配極智焦距定位儀，確認每個人配鏡時的視覺需求。為提升配鏡體驗，寶島眼鏡也積極結合數位服務，提供鏡框與隱形眼鏡彩片的AR試戴功能，讓消費者不受時間與地點限制，就能先行確認款式、直接線上下單。搭配每月5號會員日、17號Lucky7的會員專屬優惠，以及App EYE+Pay行動支付與集點系統，活動資訊與消費回饋都能一次掌握。

近年來，寶島眼鏡積極調整品牌形象，去（2025）年找來天團動力火車、百萬YouTuber千千擔任品牌代言人，成功吸引網友關注。過去也曾攜手國際IP、人氣插畫家推出合作鏡架，包含迪士尼、哈利波特、LINE FRIENDS、宇宙明星BT21、爽爽貓，還有日本文創品牌SOU・SOU、國立故宮博物院等。網友也表示，「學生時期都是去寶島配」、「我鏡片一定是配蔡司+有牌的鏡框，所以會找寶島有跟蔡司合作的店配」。

No.5 小林眼鏡

「kobayashi小林眼鏡」是許多人都曾聽過的廣告詞，不過你知道它其實並非是日本品牌，而是台灣品牌嗎？成立於1980年的小林眼鏡在全台已有235個據點，不僅標榜經營現代化、技術專業化、服務親切化，每年也推出多款新設計眼鏡、與時俱進最新技術，像是以往的智慧配鏡3D模擬系統、數位眼底鏡光學檢測，去（2025）年更攜手燦坤、蔡司打造「EyeCare護眼生態圈」，整合AI／AR智慧眼鏡銷售、視覺健康照護、專業配鏡等一站式服務體驗。

不僅如此，小林眼鏡曾邀請演藝圈、體壇名人擔任代言人，例如導演吳念真、港星謝霆鋒、藝人吳慷仁、鳳小岳、林柏宏、劉冠廷、劉以豪、陳零九、邱鋒澤、畢書盡Bii、潘瑋柏、孫翠鳳、王彩樺、桌球國手林昀儒、啦啦隊女神籃籃、一粒、邊荷律等人，另與《進擊的巨人》、《ONE PIECE航海王》、《蠟筆小新》、《庫洛魔法使》、《小魔女DoReMi》、《KAKAO FRIENDS》等IP聯名，在網路上創造不小話題。

No.6 鏡匠眼鏡

創立於2001年的鏡匠眼鏡，其實是一群熱愛眼鏡的南部年輕人，放棄原本優渥的薪資與職位，毅然踏上創業之路所打造的品牌。創立之初，團隊便鎖定年輕族群，主打多樣化的鏡框款式、專業驗光能力與細膩的眼鏡製作工藝。品牌從桃園火車站前起家，逐步擴展至景美、永和、新莊等雙北地區。直到2005年併入寶島眼鏡體系後，鏡匠眼鏡仍保留原有品牌風格，持續深耕年輕市場，延續其專業與個性兼具的特色。

鏡匠眼鏡以「鏡省錢、匠用心，配鏡讓你安心放心」的口號打中不少消費族群，其中藝文特區店不僅在臉書上分享優惠情報，在Google評論區也獲得網友五星好評，「來嘗試配多焦眼鏡，做了很詳細的介紹，十分專業！」「今天晚上眼鏡的鏡架突然斷掉了，事出太突然，我又在外面用餐，看到對面有鏡匠眼鏡，推門進來懇請他們幫忙。店內的人員真的很好心，一副一副眼鏡的幫我找、幫我配，服務親切真的很好！」

No.7 文雄眼鏡

文雄眼鏡深耕台灣超過40年，從高雄美濃、旗山起家，對許多南台灣消費者而言早已相當熟悉。品牌以專業、流行、舒適與誠信作為經營核心，嚴格把關商品品質，並提供完善的驗光與配鏡服務。隨著技術進步，文雄眼鏡也持續導入新設備，如AI電腦驗光儀器，提升配鏡精準度；在售後服務方面，提供180天鏡片保固，會員還享有部分項目終身免費維修。透過貼近在地需求的服務，文雄眼鏡期望成為社區居民長期信賴的「好鄰居」。

除此之外，文雄眼鏡經常在臉書粉絲團舉辦抽獎活動，最近推出台灣製造TWD薄鋼系列鏡框，採用輕量、不易變形且符合人體工學的薄鋼原料，打造無螺絲、無焊接、無鉸鏈的舒適眼鏡，經常與汗珠、皮膚接觸也不用太擔心鏡架保養問題，受到許多網紅推薦，「超輕之外還能扛8公斤不變形，對常常不小心壓到眼鏡的李先生來說真的很重要」。

No.8 眼鏡市場

自2019年8月正式進入台灣市場後，眼鏡市場持續加速展店，目前在日本與台灣已累積超過1,000家門市。品牌以「實現大家的幸福，並創造微笑」為核心精神，顛覆傳統鏡框與鏡片分開計價的配鏡方式，主打不分度數、以鏡框價格即可完成配鏡的服務模式。

在產品研發與製造端，眼鏡市場於日本福井縣鯖江市設有自有工廠，專注打造兼具舒適度、耐用性與機能性的鏡框，同時與知名大廠合作開發多款高品質、高機能鏡片。透過持續強化專業驗光流程與個人化調框技術，讓配鏡不僅止於商品選購，而是更貼近使用者需求的完整體驗。

最近眼鏡市場與日本動漫《葬送的芙莉蓮》聯名，推出芙莉蓮、費倫、修塔爾克、欣梅爾等角色的造型鏡框，配鏡還限量贈送寶箱怪收納包等好禮，讓網友開玩笑表示，「考慮要把自己弄到近視中」。ESTHER BUNNY聯名系列則有鏡腳蝴蝶結裝飾與末端小兔插圖，加上造型絨毛眼鏡包等限量週邊，成為近期網路話題。

No.9 仁愛眼鏡

創立至今已有33年歷史的仁愛眼鏡，以科技結合專業視光服務深耕配鏡市場，長期投入視光研究，並累積多篇學術論文成果，同時擁有多位具視光專科以上學歷的專業人員。品牌主打以科技導引配鏡流程，也是台灣本土首家推出「20 分鐘快速取件」的連鎖體系。其中「Xoptical 門市」更打造全新型態的配鏡空間，採用環保無紙化配光系統，並以「一杯義式咖啡的時間」完成配鏡，讓顧客輕鬆享受更清晰的視野。

有網友在Dcard上透露，「一直以來都在仁愛配，我覺得還不錯～如果你想要金屬細框也可以考慮仁愛，款式蠻多價錢也不貴」。過往仁愛眼鏡曾推出嘉義以北、花東地區「大學生免費眼鏡」活動，掀起卡友熱烈討論，「這個真的超佛」、「現在感覺仁愛也有逐漸轉型，我是在『嘉義朴子店』配的，眼鏡整體配戴下來也超棒」。

No.10 光明分子

光明分子創立於1999年，由一群熱愛眼鏡、追求時尚的配鏡規劃師所組成，不只有專業驗光配鏡服務，還能幫消費者展現個人形象與格調，強調眼鏡不只是看得清楚、戴得舒服，還能夠成為最貼身的時尚配件。每年光明分子也會特別參與法國巴黎Silmo、義大利米蘭mido、日本東京IOFT等世界三大眼鏡展，在第一時間與世界流行接軌，讓消費者能夠在店內找到最棒、最適合的眼鏡。

光明分子在網路上也有不少網友給予好評，「這次在光明配下來的感受真的很棒，算是開了眼界的配鏡經驗，驗光師貼心又專業，一試成主顧」、「最近剛陪朋友去光明分子配蔡司，他們驗光師會根據臉型+五官建議適合的鏡框，也會測量鏡片焦點與瞳孔的相對位置那些」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月12日至2026年1月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

