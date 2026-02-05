快訊

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

OpenAI執行長奧特曼秀「主力手機」是iPhone Air！隔了5個月還是很愛它

三星押注Galaxy Z Fold8！Fold機型計畫產量首次超越Flip機型

聽新聞
0:00 / 0:00

過年挑蘭花別只看花多 蘭花學者提供選購蝴蝶蘭6項秘訣關鍵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項，圖為嘉義市花市蘭花攤位。記者魯永明／攝影
農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項，圖為嘉義市花市蘭花攤位。記者魯永明／攝影

農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項。嘉義大學園藝學系教授兼農學院院長沈榮壽指出，選購蝴蝶蘭不能只看花多、花大，真正耐看又花期長的關鍵，在於整株健康與協調度，只要掌握幾個重點，就能大幅降低「過完年就凋謝」的風險。

沈榮壽表示，首先要看花苞比例，花不宜全開，約3到5成仍是花苞最理想，觀賞期最長；其次觀察花瓣質地，邊緣圓潤、有肉感、厚實不透光，表面帶有蠟質光澤，通常代表花期較久、品質較佳。第三是花梗強度，花梗要粗、硬、直，能穩定撐起花序，若輕捏就軟，撐花力往往不足；第四是葉片狀態，葉子應厚實、翠綠且有光澤，若出現發黃、皺縮，多半與水分管理或根系健康有關。

第五個重點在於根系。沈榮壽指出，可見的根應呈銀綠色、結實不空心，根尖圓鈍完整，若出現發黑、腐爛或萎縮，建議不要選購。最後，整株穩定度也很重要，輕輕晃動花盆，若整盆跟著搖晃，代表根系尚未健全。

沈榮壽提醒，市面上過於便宜、花況又「誇張亮眼」蝴蝶蘭，可能是催花或次級品，短時間內好看，回家後卻容易快速衰退。選購時寧願少一點花、多一點品質，反而更耐看。他強調，蝴蝶蘭的美不在一時，而是一段能陪伴整個春節、甚至數月的優雅風景；看得懂、選得對，就能讓年節祝福延續得更久。

農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項，圖為嘉義市花市蘭花攤位。記者魯永明／攝影
農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項，圖為嘉義市花市蘭花攤位。記者魯永明／攝影

春節 園藝
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南投魚池鄉盛產虎頭蘭春節應景 公所推擺飾添喜氣

粉色浪漫來襲！桃園復興北橫「櫻花散步地圖」花期快看

南靖蘭花展 每株都有「數位身分證」

男神花期好短！陳冠希「眼窩凹陷＋斷崖式衰老」撞臉毛利小五郎 網嘆：法拉利老了變拖拉機

相關新聞

周末迎濕冷寒流！最凍探5度低溫 台北估9.8度…日本旅遊恐暴風雪亂行程

周末將有寒流來襲，全台都會寒冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing C...

騎共享機車也能中大獎 最幸運騎士花7分鐘、11元就千萬入帳

電動機車龍頭Gogoro旗下共享機車服務GoShare日前首見千萬發票得主，Gogoro表示，該名用戶於高雄市區租借Go...

明晚變天急轉濕冷…周末寒流籠罩全台 最凍時間點曝

今天各地天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。各地高溫...

180公斤九龍金如意市值「暴漲至9億」廟方內殿展示替代品 真品鎖保險櫃

國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前...

SkyTeam航空飛行挑戰賽 華航奪永續航空燃油轉型獎

中華航空於第四屆天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC）」再獲肯定...

陸開放上海居民赴金馬旅遊 觀光署回應了

大陸文旅部昨天宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。交通部觀光署表示，目前我方法令對於陸客到金門、馬祖旅遊，並無限...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。