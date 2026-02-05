明晚變天急轉濕冷…周末寒流籠罩全台 最凍時間點曝

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在周六夜間至下周一清晨。本報資料照片
今天各地天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。各地高溫約24至30度，低溫約15至20度。

不過，他說，明天白天鋒面逐漸南下接近，北台灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨；影響範圍尚不廣。晚間鋒面通過後強冷空氣接力南下，北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部多為晴到多雲。

林孝儒表示，周末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在周六夜間至下周一清晨。北部至東北部平地約10至13度，中南部平地約11至14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。

雖然水氣逐步減少，但林孝儒說，海拔3000公尺以上高山在近冰點條件下，仍可能出現短暫降雪／霰與結霜（霧淞），入山評估裝備與路況。

林孝儒表示，下周一白天至周二為冷空氣減弱空檔，各地轉晴、低溫緩回升但仍偏涼。下周三起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑；目前研判下周五至下周末可望再度轉為高壓迴流的穩定晴朗天氣，農曆年前整理規畫可好好把握。

周末至下周一各地寒冷，林孝儒表示，務必提前做好保暖與低溫防範，清晨與夜間外出縮短低溫曝露時間。而目前第2號颱風西望洋位於菲律賓東方洋面，預估周末登陸菲律賓後進入南海快速減弱消散，對台灣沒有天氣影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

低溫 冷氣團
