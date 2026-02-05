人都去哪了？麗寶福容平日晚餐吃到飽竟成包場 她驚訝「員工都比客人多」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
2026台中麗寶樂園跨年煙火施放長達300秒。示意圖。 聯合報資料照片
一名女網友近日在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享了一次特殊的用餐經歷，表示她在星期一晚上前往台中麗寶福容享用吃到飽時，竟然發現整場餐廳只有她們一家人，甚至連餐廳人員都比客人多，讓她直呼「第一次可以這樣包場飯店餐廳」。

該網友在貼文中提到，春節前的寒假平日出遊品質相當不錯，樂園與餐廳都人煙稀少，讓她感到非常開心。不過，她也擔心地表示，希望麗寶福容的吃到飽餐廳能夠撐下去。

此貼文一曝光，立刻引發網友熱烈討論。許多人對於該餐廳的冷清感到驚訝，紛紛留言表示「這生意也太慘了」、「可能都跑去outlet吃飯了」、「地點太偏遠的關係吧」、「冬天很少人去麗寶樂園？馬拉灣也沒開」、「大概都出國去了吧」。還有網友指出「去機場看看就知道答案了」，認為寒假期間許多人選擇出國旅遊，導致國內景點與餐廳人潮銳減。

此外，也有網友分享自身經驗，提到「我有整晚都2人的經驗，我覺得變成青焰後很可以」、「麗寶吃到飽，我個人口味覺得一次店，樓下的粵式比較好吃」。

然而，也有網友表示之前這家的評價似乎不太好，結果公司聚餐選了這家，讓她還很擔心會踩雷，結果「還好沒有想像中那麼差」，讓她吃得還蠻開心的。還有網友給予正面評價，回應「麗寶福容我家最愛」。

